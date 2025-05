PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

NumePLUME

PozițieNo.221

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.99%

Ofertă află în circulație2,000,000,000

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală10,000,000,000

Rată de circulație0.2%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.2474889341550818,2025-03-19

Cel mai mic preț0.08570460023643252,2025-01-21

Lanț de blocuri publicETH

