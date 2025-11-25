Ce este PHI

Tokenomie și analiză de preț pentru Phi (PHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Phi (PHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.004179 $ 0.004179 $ 0.004179 Află mai mult despre prețul tokenului Phi (PHI) Cumpără PHI acum!

Informații despre Phi (PHI) Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents. Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents. Pagină de internet oficială: https://phi.box/ Carte albă: https://docs.phi.box/explore-phi/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xFb3aD5550ca5730A6F91350032c4Da1eFdfDE3E8

Tokenomie pentru Phi (PHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Phi (PHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHI, explorează prețul în direct al tokenului PHI!

Istoric de preț pentru Phi (PHI) Analiza istoricului de preț pentru PHI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PHI! Predicție de preț pentru PHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru PHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

