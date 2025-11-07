BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Phi astăzi este 0.004913 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PHI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PHI pe MEXC acum.

Pret Phi (PHI)

Preț în timp real pentru 1 PHI în USD:

$0.004913
-5.77%1D
USD
Phi (PHI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:15:08 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Phi (PHI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.004872
Minim 24 h
$ 0.005449
Maxim 24 h

$ 0.004872
$ 0.005449
--
--
+0.16%

-5.77%

-22.59%

-22.59%

Prețul în timp real pentru Phi (PHI) este $ 0.004913. În ultimele 24 de ore, tokenul PHI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.004872 și un maxim de $ 0.005449, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PHI este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PHI s-a modificat cu +0.16% în decursul ultimei ore, cu -5.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Phi (PHI)

$ 55.23K
$ 55.23K$ 55.23K

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Phi este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.23K. Oferta aflată în circulație pentru PHI este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.91M.

Istoric de preț pentru Phi (PHI) USD

Urmărește modificările de preț pentru Phi pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00030084-5.77%
30 de zile$ -0.000087-1.74%
60 de zile$ -0.000087-1.74%
90 de zile$ -0.000087-1.74%
Modificare de preț astăzi pentru Phi

Astăzi, PHI a înregistrat o modificare de $ -0.00030084 (-5.77%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Phi

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000087 (-1.74%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Phi

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PHI a văzut o modificare de $ -0.000087 (-1.74%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Phi

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000087 (-1.74%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Phi (PHI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Phi.

Ce este Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Tokenul Phi este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Phi. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PHI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Phi pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Phi fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Phi (USD)

Ce valoare va avea Phi (PHI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Phi (PHI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Phi.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Phi!

Tokenomie pentru Phi (PHI)

Înțelegerea tokenomică a Phi (PHI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PHI!

Cum se cumpără Phi (PHI)

Vrei să știi cum să cumperi Phi? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Phi cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PHI în monede locale

1 Phi(PHI) în VND
129.285595
1 Phi(PHI) în AUD
A$0.00756602
1 Phi(PHI) în GBP
0.00373388
1 Phi(PHI) în EUR
0.00422518
1 Phi(PHI) în USD
$0.004913
1 Phi(PHI) în MYR
RM0.02053634
1 Phi(PHI) în TRY
0.2068373
1 Phi(PHI) în JPY
¥0.751689
1 Phi(PHI) în ARS
ARS$7.13058081
1 Phi(PHI) în RUB
0.39913212
1 Phi(PHI) în INR
0.43558658
1 Phi(PHI) în IDR
Rp81.88330058
1 Phi(PHI) în PHP
0.28981787
1 Phi(PHI) în EGP
￡E.0.2323849
1 Phi(PHI) în BRL
R$0.02628455
1 Phi(PHI) în CAD
C$0.00692733
1 Phi(PHI) în BDT
0.59943513
1 Phi(PHI) în NGN
7.06902092
1 Phi(PHI) în COP
$18.82371733
1 Phi(PHI) în ZAR
R.0.08533881
1 Phi(PHI) în UAH
0.20664078
1 Phi(PHI) în TZS
T.Sh.12.071241
1 Phi(PHI) în VES
Bs1.095599
1 Phi(PHI) în CLP
$4.628046
1 Phi(PHI) în PKR
Rs1.38861032
1 Phi(PHI) în KZT
2.58438539
1 Phi(PHI) în THB
฿0.1591812
1 Phi(PHI) în TWD
NT$0.15220474
1 Phi(PHI) în AED
د.إ0.01803071
1 Phi(PHI) în CHF
Fr0.0039304
1 Phi(PHI) în HKD
HK$0.03817401
1 Phi(PHI) în AMD
֏1.8787312
1 Phi(PHI) în MAD
.د.م0.04574003
1 Phi(PHI) în MXN
$0.09123441
1 Phi(PHI) în SAR
ريال0.01842375
1 Phi(PHI) în ETB
Br0.75409637
1 Phi(PHI) în KES
KSh0.63446482
1 Phi(PHI) în JOD
د.أ0.003483317
1 Phi(PHI) în PLN
0.01807984
1 Phi(PHI) în RON
лв0.0216172
1 Phi(PHI) în SEK
kr0.04696828
1 Phi(PHI) în BGN
лв0.00830297
1 Phi(PHI) în HUF
Ft1.64256329
1 Phi(PHI) în CZK
0.10351691
1 Phi(PHI) în KWD
د.ك0.001503378
1 Phi(PHI) în ILS
0.01606551
1 Phi(PHI) în BOB
Bs0.0338997
1 Phi(PHI) în AZN
0.0083521
1 Phi(PHI) în TJS
SM0.04529786
1 Phi(PHI) în GEL
0.01331423
1 Phi(PHI) în AOA
Kz4.4826212
1 Phi(PHI) în BHD
.د.ب0.001847288
1 Phi(PHI) în BMD
$0.004913
1 Phi(PHI) în DKK
kr0.03173798
1 Phi(PHI) în HNL
L0.12911364
1 Phi(PHI) în MUR
0.225998
1 Phi(PHI) în NAD
$0.08533881
1 Phi(PHI) în NOK
kr0.0501126
1 Phi(PHI) în NZD
$0.00869601
1 Phi(PHI) în PAB
B/.0.004913
1 Phi(PHI) în PGK
K0.02097851
1 Phi(PHI) în QAR
ر.ق0.01788332
1 Phi(PHI) în RSD
дин.0.4986695
1 Phi(PHI) în UZS
soʻm58.48808588
1 Phi(PHI) în ALL
L0.41205331
1 Phi(PHI) în ANG
ƒ0.00879427
1 Phi(PHI) în AWG
ƒ0.0088434
1 Phi(PHI) în BBD
$0.009826
1 Phi(PHI) în BAM
KM0.00830297
1 Phi(PHI) în BIF
Fr14.488437
1 Phi(PHI) în BND
$0.0063869
1 Phi(PHI) în BSD
$0.004913
1 Phi(PHI) în JMD
$0.78779955
1 Phi(PHI) în KHR
19.73090278
1 Phi(PHI) în KMF
Fr2.097851
1 Phi(PHI) în LAK
106.80434569
1 Phi(PHI) în LKR
රු1.49782631
1 Phi(PHI) în MDL
L0.08406143
1 Phi(PHI) în MGA
Ar22.1306085
1 Phi(PHI) în MOP
P0.039304
1 Phi(PHI) în MVR
0.0756602
1 Phi(PHI) în MWK
MK8.5147203
1 Phi(PHI) în MZN
MT0.31418635
1 Phi(PHI) în NPR
रु0.6961721
1 Phi(PHI) în PYG
34.842996
1 Phi(PHI) în RWF
Fr7.138589
1 Phi(PHI) în SBD
$0.04038486
1 Phi(PHI) în SCR
0.06843809
1 Phi(PHI) în SRD
$0.1891505
1 Phi(PHI) în SVC
$0.04293962
1 Phi(PHI) în SZL
L0.08524055
1 Phi(PHI) în TMT
m0.0171955
1 Phi(PHI) în TND
د.ت0.014537567
1 Phi(PHI) în TTD
$0.03326101
1 Phi(PHI) în UGX
Sh17.175848
1 Phi(PHI) în XAF
Fr2.790584
1 Phi(PHI) în XCD
$0.0132651
1 Phi(PHI) în XOF
Fr2.790584
1 Phi(PHI) în XPF
Fr0.506039
1 Phi(PHI) în BWP
P0.06607985
1 Phi(PHI) în BZD
$0.00987513
1 Phi(PHI) în CVE
$0.47086192
1 Phi(PHI) în DJF
Fr0.874514
1 Phi(PHI) în DOP
$0.3159059
1 Phi(PHI) în DZD
د.ج0.64094998
1 Phi(PHI) în FJD
$0.01120164
1 Phi(PHI) în GNF
Fr42.718535
1 Phi(PHI) în GTQ
Q0.03763358
1 Phi(PHI) în GYD
$1.02760308
1 Phi(PHI) în ISK
kr0.619038

Resursă Phi

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Phi, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Phi oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Phi

Cât valorează Phi (PHI) astăzi?
Prețul pe viu pentru PHI în USD este 0.004913 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PHI în USD?
Prețul actual pentru PHI la USD este $ 0.004913. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Phi?
Capitalizarea de piață pentru PHI este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PHI?
Ofertă aflată în circulație pentru PHI este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PHI?
PHI a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PHI?
PHI a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PHI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PHI este $ 55.23K USD.
Va crește PHI în acest an?
PHI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PHI pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Phi (PHI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

