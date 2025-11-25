Ce este PTB

Tokenomie și analiză de preț pentru Portal To Bitcoin (PTB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Portal To Bitcoin (PTB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.45M Ofertă totală: $ 5.26B Ofertă aflată în circulație: $ 1.83B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 70.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.08336 Minim dintotdeauna: $ 0.008474535675529618 Preț curent: $ 0.00844

Informații despre Portal To Bitcoin (PTB) PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin's infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications. Pagină de internet oficială: https://www.portaltobitcoin.com Carte albă: https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x30a25cc9c9eade4d4d9e9349be6e68c3411367d3

Tokenomie pentru Portal To Bitcoin (PTB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Portal To Bitcoin (PTB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PTB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PTB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PTB, explorează prețul în direct al tokenului PTB!

