Cardano este un proiect de blockchain public descentralizat și criptomonedă și este complet open source. Pagină de internet oficială: https://www.cardano.org Carte albă: https://developers.cardano.org/ Explorator de blocuri: https://explorer.cardano.org

Capitalizare de piață: $ 28.01B
Ofertă totală: $ 44.99B
Ofertă aflată în circulație: $ 35.80B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.20B
Maxim dintotdeauna: $ 3.099
Minim dintotdeauna: $ 0.017354099079966545
Preț curent: $ 0.7823

Structura în profunzime a tokenului Cardano (ADA) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri ADA. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Cardano’s ADA token economics are designed to support a decentralized, secure, and sustainable blockchain ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as unlocking schedules, with detailed tables and explanations. 1. Issuance Mechanism Initial Coin Offering (ICO): Cardano was funded through a multi-stage ICO in Asia from September 2015 to February 2017. ADA was distributed via vouchers redeemable in the Daedalus wallet at mainnet launch (September 2017).

Cardano was funded through a multi-stage ICO in Asia from September 2015 to February 2017. ADA was distributed via vouchers redeemable in the Daedalus wallet at mainnet launch (September 2017). Maximum Supply: 45 billion ADA.

45 billion ADA. Ongoing Issuance: After the ICO, new ADA is issued as staking rewards, drawn from a reserve pool and transaction fees. Each five-day epoch, 0.30% of the remaining reserve is distributed as rewards. 2. Allocation Mechanism Genesis and Ongoing Allocation Table Allocation Category ADA Amount (B) % of Max Supply Notes ICO/Public Sale ~25.93 ~57.6% Multi-stage ICO (2015–2017) Staking Rewards Reserve ~13.90 ~30.9% For ongoing staking rewards Team & Founding Entities ~5.19 ~11.5% Cardano Foundation, EMURGO, IOG (with vesting, see below) Total 45.00 100% Team Vesting: Of the team allocation, one-third was immediately available at launch; the remaining two-thirds vested over two years (June 1, 2018, and June 1, 2019). 3. Usage and Incentive Mechanisms Primary ADA Functions Functionality Description Network Fees ADA is the only token used to pay transaction and smart contract fees. Staking & Delegation ADA holders can run stake pools or delegate to pools to secure the network and earn rewards. Governance ADA is used for on-chain voting (e.g., Project Catalyst, CIP-1694, Chang upgrade). Project Funding ADA funds are distributed to community projects via treasury and governance votes. Collateral ADA is used as collateral for smart contract execution (only lost if contract fails). Native Token Operations ADA is required for minting and transacting with native tokens on Cardano. Incentive Mechanisms Staking Rewards: Distributed every five-day epoch from a pool of transaction fees and reserve inflation.

Distributed every five-day epoch from a pool of transaction fees and reserve inflation. Delegation: No minimum ADA required, no slashing, and no lock-up period; users retain full liquidity.

No minimum ADA required, no slashing, and no lock-up period; users retain full liquidity. Soft Cap (k parameter): Limits rewards for oversaturated pools, incentivizing decentralization.

Limits rewards for oversaturated pools, incentivizing decentralization. Governance Rewards: Voting and reviewing in Project Catalyst and on-chain governance can earn ADA rewards. 4. Locking Mechanism Staking: ADA delegated for staking remains fully liquid; there is no lock-up or slashing.

ADA delegated for staking remains fully liquid; there is no lock-up or slashing. Token Locking (Smart Contracts & Governance): Introduced in the Allegra upgrade, ADA can be locked for: Voting: To prevent double voting and ensure fair governance. Smart Contracts: For deal settlement, multi-asset creation, and other advanced use cases. Collateral: For smart contract execution, only at risk if the contract fails.

Introduced in the Allegra upgrade, ADA can be locked for: Locking Table Mechanism Locking Required Lock Duration Unlocking Condition Notes Staking No N/A N/A ADA always liquid Governance Voting Yes Voting period End of voting period For Voltaire/Catalyst/Chang governance Smart Contracts Yes Contractual Contract completion or failure Collateral only lost if contract fails Collateral Yes (if needed) Transaction Transaction success/failure Only for phase-2 (Plutus) contracts 5. Unlocking Time Staking: ADA can be withdrawn or redelegated at any time; rewards are distributed at the end of each epoch.

ADA can be withdrawn or redelegated at any time; rewards are distributed at the end of each epoch. Team/Entity Allocations: Two-thirds of the founding entity allocations vested over two years post-launch.

Two-thirds of the founding entity allocations vested over two years post-launch. Governance/Smart Contract Locking: Unlocking is event-driven (e.g., end of voting, contract execution). 6. Additional Tokenomics Features No Superuser Privileges: ADA is fully decentralized; no entity can pause, freeze, or forcibly transfer tokens.

ADA is fully decentralized; no entity can pause, freeze, or forcibly transfer tokens. Native Token Support: Cardano supports custom tokens natively, but only ADA is used for fees and rewards.

Cardano supports custom tokens natively, but only ADA is used for fees and rewards. Decentralized Governance: With the Chang hard fork and CIP-1694, Cardano is transitioning to fully on-chain, community-driven governance. 7. Historical and Future Implications Staking Participation: As of Q1 2024, over 50% of ADA supply is staked, with ~2,900 active pools and 1.34M delegators.

As of Q1 2024, over 50% of ADA supply is staked, with ~2,900 active pools and 1.34M delegators. DeFi Growth: Cardano’s DeFi TVL reached an all-time high of $506M in March 2024, driven by stablecoin and DApp adoption.

Cardano’s DeFi TVL reached an all-time high of $506M in March 2024, driven by stablecoin and DApp adoption. Governance Evolution: The Voltaire and Chang upgrades are shifting control of treasury and protocol upgrades to ADA holders. Summary Table: Cardano ADA Tokenomics Aspect Details Max Supply 45,000,000,000 ADA Initial Distribution ~57.6% ICO, ~30.9% Staking Reserve, ~11.5% Team/Entities Issuance ICO + Ongoing epoch-based rewards (0.30% of reserve per epoch) Staking Liquid, no lock-up, no slashing, rewards every 5 days Usage Fees, staking, governance, project funding, collateral, native token operations Incentives Staking rewards, governance rewards, decentralization via k parameter Locking Only for governance, smart contracts, and collateral; not for staking Unlocking Event-driven (voting end, contract completion); team vesting over 2 years post-launch Governance On-chain, liquid democracy, DReps, constitutional committee (Chang/CIP-1694) References for Further Reading Cardano Docs: Token Locking Use Cases

Cardano Docs: Staking and Delegation

Cardano Docs: Native Tokens

Cardano Docs: Governance

Cardano Docs: Hard Forks and Upgrades Conclusion Cardano’s ADA tokenomics are characterized by a capped supply, transparent and diversified initial allocation, liquid staking, robust incentive structures, and a progressive move toward decentralized, on-chain governance. The absence of staking lock-ups and slashing, combined with advanced governance and smart contract features, positions Cardano as a uniquely user-friendly and resilient blockchain ecosystem.

Tokenomie pentru Cardano (ADA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Cardano (ADA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ADA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ADA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără ADA
Te interesează să adaugi Cardano (ADA) în portofeliul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ADA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Cardano (ADA)
Analiza istoricului de preț pentru ADA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate.

Predicție de preț pentru ADA
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ADA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ADA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

