Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

NumePENGU

PozițieNo.101

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.19%

Ofertă află în circulație62,860,396,090.04

Ofertă maximă0

Ofertă totală88,888,888,888

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.05738,2024-12-17

Cel mai mic preț0.003714633269373105,2025-04-09

Lanț de blocuri publicSOL

