Informații despre ChainX (PCX) ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Pagină de internet oficială: https://chainx.org/ Carte albă: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Explorator de blocuri: https://scan.chainx.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru ChainX (PCX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ChainX (PCX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 336.64K $ 336.64K $ 336.64K Ofertă totală: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Ofertă aflată în circulație: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 565.32K $ 565.32K $ 565.32K Maxim dintotdeauna: $ 18 $ 18 $ 18 Minim dintotdeauna: $ 0.02490949075517289 $ 0.02490949075517289 $ 0.02490949075517289 Preț curent: $ 0.02692 $ 0.02692 $ 0.02692 Află mai mult despre prețul tokenului ChainX (PCX)

Tokenomie pentru ChainX (PCX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ChainX (PCX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PCX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PCX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PCX, explorează prețul în direct al tokenului PCX!

