Informații despre Particl (PART) PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred. PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred. Pagină de internet oficială: http://particl.io Carte albă: https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/Particl%20Whitepaper%20Draft%20v0.3.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.particl.io/ Cumpără PART acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Particl (PART) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Particl (PART), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Ofertă totală: $ 15.28M $ 15.28M $ 15.28M Ofertă aflată în circulație: $ 15.26M $ 15.26M $ 15.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.83 $ 0.83 $ 0.83 Minim dintotdeauna: $ 0.025316718616159122 $ 0.025316718616159122 $ 0.025316718616159122 Preț curent: $ 0.2129 $ 0.2129 $ 0.2129 Află mai mult despre prețul tokenului Particl (PART)

Tokenomie pentru Particl (PART): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Particl (PART) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PART care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PART care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PART, explorează prețul în direct al tokenului PART!

Istoric de preț pentru Particl (PART) Analiza istoricului de preț pentru PART ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PART!

Predicție de preț pentru PART Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PART? Pagina noastră de predicție de preț pentru PART combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PART!

