Ce este PALU

Informații de preț pentru PALU

Tokenomie pentru Palu (PALU) Descoperă informații cheie despre Palu (PALU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Palu (PALU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Palu (PALU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Maxim dintotdeauna: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 Minim dintotdeauna: $ 0.000104834149204448 $ 0.000104834149204448 $ 0.000104834149204448 Preț curent: $ 0.006958 $ 0.006958 $ 0.006958 Află mai mult despre prețul tokenului Palu (PALU) Cumpără PALU acum!

Informații despre Palu (PALU) PALU is a BNB Chain meme coin centered on a “doll/mascot” concept, with a community-driven narrative of “Binance dolls on-chain, potentially recognized by the official team.” PALU is a BNB Chain meme coin centered on a “doll/mascot” concept, with a community-driven narrative of “Binance dolls on-chain, potentially recognized by the official team.” Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x02e75d28a8aa2a0033b8cf866fcf0bb0e1ee4444

Tokenomie pentru Palu (PALU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Palu (PALU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PALU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PALU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PALU, explorează prețul în direct al tokenului PALU!

Cum se cumpără PALU Te interesează să adaugi Palu (PALU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PALU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PALU pe MEXC! Istoric de preț pentru Palu (PALU) Analiza istoricului de preț pentru PALU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PALU! Predicție de preț pentru PALU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PALU? Pagina noastră de predicție de preț pentru PALU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PALU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!