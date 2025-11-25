Ce este OVL

Informații de preț pentru OVL

Tokenomie pentru Overlay Protocol (OVL) Descoperă informații cheie despre Overlay Protocol (OVL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Overlay Protocol (OVL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Overlay Protocol (OVL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 471.89K $ 471.89K $ 471.89K Ofertă totală: $ 88.87M $ 88.87M $ 88.87M Ofertă aflată în circulație: $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.44 $ 0.44 $ 0.44 Minim dintotdeauna: $ 0.10678946055291266 $ 0.10678946055291266 $ 0.10678946055291266 Preț curent: $ 0.04324 $ 0.04324 $ 0.04324 Află mai mult despre prețul tokenului Overlay Protocol (OVL) Cumpără OVL acum!

Informații despre Overlay Protocol (OVL) Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved. Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved. Pagină de internet oficială: https://overlay.market/#/ Carte albă: https://redrct.overlay.market/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Tokenomie pentru Overlay Protocol (OVL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Overlay Protocol (OVL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OVL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OVL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OVL, explorează prețul în direct al tokenului OVL!

Cum se cumpără OVL Te interesează să adaugi Overlay Protocol (OVL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OVL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OVL pe MEXC! Istoric de preț pentru Overlay Protocol (OVL) Analiza istoricului de preț pentru OVL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OVL! Predicție de preț pentru OVL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OVL? Pagina noastră de predicție de preț pentru OVL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OVL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!