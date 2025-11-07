BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Overlay Protocol astăzi este 0.06048 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru OVL în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru OVL pe MEXC acum.

Pret Overlay Protocol (OVL)

Prețul în timp real pentru Overlay Protocol (OVL) este $ 0.06048. În ultimele 24 de ore, tokenul OVL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.05377 și un maxim de $ 0.063, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OVL este $ 0.7841389069548613, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.10678946055291266.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OVL s-a modificat cu -3.18% în decursul ultimei ore, cu +0.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 660.04K
$ 660.04K$ 660.04K

$ 63.31K
$ 63.31K$ 63.31K

$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Overlay Protocol este $ 660.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 63.31K. Oferta aflată în circulație pentru OVL este 10.91M, cu o ofertă totală de 88871915.39447941. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.05M.

Istoric de preț pentru Overlay Protocol (OVL) USD

Urmărește modificările de preț pentru Overlay Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0000785+0.13%
30 de zile$ -0.08852-59.41%
60 de zile$ -0.04432-42.30%
90 de zile$ -0.10952-64.43%
Modificare de preț astăzi pentru Overlay Protocol

Astăzi, OVL a înregistrat o modificare de $ +0.0000785 (+0.13%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Overlay Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.08852 (-59.41%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Overlay Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, OVL a văzut o modificare de $ -0.04432 (-42.30%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Overlay Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.10952 (-64.43%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Overlay Protocol (OVL)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Overlay Protocol.

Ce este Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Tokenul Overlay Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Overlay Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru OVL pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Overlay Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Overlay Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Overlay Protocol (USD)

Ce valoare va avea Overlay Protocol (OVL) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Overlay Protocol (OVL) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Overlay Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Overlay Protocol!

Tokenomie pentru Overlay Protocol (OVL)

Înțelegerea tokenomică a Overlay Protocol (OVL) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru OVL!

Cum se cumpără Overlay Protocol (OVL)

Vrei să știi cum să cumperi Overlay Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Overlay Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă Overlay Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Overlay Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Overlay Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Overlay Protocol

Cât valorează Overlay Protocol (OVL) astăzi?
Prețul pe viu pentru OVL în USD este 0.06048 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru OVL în USD?
Prețul actual pentru OVL la USD este $ 0.06048. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Overlay Protocol?
Capitalizarea de piață pentru OVL este $ 660.04K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru OVL?
Ofertă aflată în circulație pentru OVL este 10.91M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru OVL?
OVL a obținut un preț ATH de 0.7841389069548613 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru OVL?
OVL a avut un preț ATL de 0.10678946055291266 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru OVL?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru OVL este $ 63.31K USD.
Va crește OVL în acest an?
OVL ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru OVL pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:08:09 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

