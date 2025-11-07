Ce este Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Tokenul Overlay Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Overlay Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru OVL pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Overlay Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Overlay Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Overlay Protocol (USD)

Ce valoare va avea Overlay Protocol (OVL) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Overlay Protocol (OVL) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Overlay Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Overlay Protocol!

Tokenomie pentru Overlay Protocol (OVL)

Înțelegerea tokenomică a Overlay Protocol (OVL) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru OVL!

Cum se cumpără Overlay Protocol (OVL)

Vrei să știi cum să cumperi Overlay Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Overlay Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

OVL în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Overlay Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Overlay Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Overlay Protocol Cât valorează Overlay Protocol (OVL) astăzi? Prețul pe viu pentru OVL în USD este 0.06048 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru OVL în USD? $ 0.06048 . Consultă Prețul actual pentru OVL la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Overlay Protocol? Capitalizarea de piață pentru OVL este $ 660.04K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru OVL? Ofertă aflată în circulație pentru OVL este 10.91M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru OVL? OVL a obținut un preț ATH de 0.7841389069548613 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru OVL? OVL a avut un preț ATL de 0.10678946055291266 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru OVL? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru OVL este $ 63.31K USD . Va crește OVL în acest an? OVL ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru OVL pentru o analiză mai aprofundată.

