The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Pagină de internet oficială: https://www.numbersprotocol.io/ Carte albă: https://docs.numbersprotocol.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9

Tokenomie și analiză de preț pentru Numbers Protocol (NUM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Numbers Protocol (NUM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.34M Ofertă totală: $ 839.70M Ofertă aflată în circulație: $ 829.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.46M Maxim dintotdeauna: $ 1.365 Minim dintotdeauna: $ 0.012330875641424295 Preț curent: $ 0.01246

Tokenomie pentru Numbers Protocol (NUM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Numbers Protocol (NUM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NUM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NUM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NUM, explorează prețul în direct al tokenului NUM!

Istoric de preț pentru Numbers Protocol (NUM) Analiza istoricului de preț pentru NUM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

