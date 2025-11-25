Ce este NETX

Capitalizare de piață: $ 13.08M
Ofertă totală: $ 20.00M
Ofertă aflată în circulație: $ 16.89M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.49M
Maxim dintotdeauna: $ 1.99
Minim dintotdeauna: $ 0.658241367627642
Preț curent: $ 0.7747

Informații despre NetX (NETX)
NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value
NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.
Pagină de internet oficială: https://www.netx.world/
Carte albă: https://netx.gitbook.io/netx-docs
Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

Tokenomie pentru NetX (NETX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NetX (NETX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NETX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NETX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NETX, explorează prețul în direct al tokenului NETX!

Istoric de preț pentru NetX (NETX)
Analiza istoricului de preț pentru NETX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru NETX
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NETX? Pagina noastră de predicție de preț pentru NETX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

