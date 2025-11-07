BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru NetX astăzi este 0.7669 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NETX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NETX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru NetX astăzi este 0.7669 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NETX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NETX pe MEXC acum.

Mai multe despre NETX

Informații de preț pentru NETX

Ce este NETX

Carte albă pentru NETX

Pagina oficială pentru NETX

Tokenomie pentru NETX

Prognoza prețurilor pentru NETX

Istoric NETX

Ghid de cumpărare NETX

Convertor valutar NETX în fiduciar

NETX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo NetX

Pret NetX (NETX)

Preț în timp real pentru 1 NETX în USD:

$0.767
$0.767$0.767
-0.09%1D
USD
NetX (NETX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:05:08 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru NetX (NETX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.75
$ 0.75$ 0.75
Minim 24 h
$ 0.8399
$ 0.8399$ 0.8399
Maxim 24 h

$ 0.75
$ 0.75$ 0.75

$ 0.8399
$ 0.8399$ 0.8399

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

-1.77%

-0.09%

+3.84%

+3.84%

Prețul în timp real pentru NetX (NETX) este $ 0.7669. În ultimele 24 de ore, tokenul NETX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.75 și un maxim de $ 0.8399, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NETX este $ 1.9687184275031666, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.658241367627642.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NETX s-a modificat cu -1.77% în decursul ultimei ore, cu -0.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NetX (NETX)

No.966

$ 12.59M
$ 12.59M$ 12.59M

$ 274.87K
$ 274.87K$ 274.87K

$ 15.34M
$ 15.34M$ 15.34M

16.42M
16.42M 16.42M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

82.09%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru NetX este $ 12.59M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 274.87K. Oferta aflată în circulație pentru NETX este 16.42M, cu o ofertă totală de 20000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.34M.

Istoric de preț pentru NetX (NETX) USD

Urmărește modificările de preț pentru NetX pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000691-0.09%
30 de zile$ -0.4004-34.31%
60 de zile$ +0.2669+53.38%
90 de zile$ +0.2669+53.38%
Modificare de preț astăzi pentru NetX

Astăzi, NETX a înregistrat o modificare de $ -0.000691 (-0.09%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru NetX

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.4004 (-34.31%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru NetX

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NETX a văzut o modificare de $ +0.2669 (+53.38%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru NetX

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.2669 (+53.38%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru NetX (NETX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru NetX.

Ce este NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Tokenul NetX este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile NetX. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NETX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre NetX pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare NetX fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru NetX (USD)

Ce valoare va avea NetX (NETX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NetX (NETX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NetX.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NetX!

Tokenomie pentru NetX (NETX)

Înțelegerea tokenomică a NetX (NETX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NETX!

Cum se cumpără NetX (NETX)

Vrei să știi cum să cumperi NetX? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra NetX cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NETX în monede locale

1 NetX(NETX) în VND
20,180.9735
1 NetX(NETX) în AUD
A$1.181026
1 NetX(NETX) în GBP
0.582844
1 NetX(NETX) în EUR
0.659534
1 NetX(NETX) în USD
$0.7669
1 NetX(NETX) în MYR
RM3.205642
1 NetX(NETX) în TRY
32.301828
1 NetX(NETX) în JPY
¥117.3357
1 NetX(NETX) în ARS
ARS$1,113.055653
1 NetX(NETX) în RUB
62.241604
1 NetX(NETX) în INR
67.985685
1 NetX(NETX) în IDR
Rp12,781.661554
1 NetX(NETX) în PHP
45.216424
1 NetX(NETX) în EGP
￡E.36.266701
1 NetX(NETX) în BRL
R$4.110584
1 NetX(NETX) în CAD
C$1.081329
1 NetX(NETX) în BDT
93.569469
1 NetX(NETX) în NGN
1,103.446396
1 NetX(NETX) în COP
$2,927.096251
1 NetX(NETX) în ZAR
R.13.34406
1 NetX(NETX) în UAH
32.255814
1 NetX(NETX) în TZS
T.Sh.1,884.2733
1 NetX(NETX) în VES
Bs171.0187
1 NetX(NETX) în CLP
$723.1867
1 NetX(NETX) în PKR
Rs216.756616
1 NetX(NETX) în KZT
403.412407
1 NetX(NETX) în THB
฿24.862898
1 NetX(NETX) în TWD
NT$23.766231
1 NetX(NETX) în AED
د.إ2.814523
1 NetX(NETX) în CHF
Fr0.61352
1 NetX(NETX) în HKD
HK$5.958813
1 NetX(NETX) în AMD
֏293.26256
1 NetX(NETX) în MAD
.د.م7.139839
1 NetX(NETX) în MXN
$14.302685
1 NetX(NETX) în SAR
ريال2.875875
1 NetX(NETX) în ETB
Br117.711481
1 NetX(NETX) în KES
KSh99.037466
1 NetX(NETX) în JOD
د.أ0.5437321
1 NetX(NETX) în PLN
2.822192
1 NetX(NETX) în RON
лв3.37436
1 NetX(NETX) în SEK
kr7.354571
1 NetX(NETX) în BGN
лв1.296061
1 NetX(NETX) în HUF
Ft256.9115
1 NetX(NETX) în CZK
16.173921
1 NetX(NETX) în KWD
د.ك0.2354383
1 NetX(NETX) în ILS
2.507763
1 NetX(NETX) în BOB
Bs5.29161
1 NetX(NETX) în AZN
1.30373
1 NetX(NETX) în TJS
SM7.070818
1 NetX(NETX) în GEL
2.078299
1 NetX(NETX) în AOA
Kz699.71956
1 NetX(NETX) în BHD
.د.ب0.2883544
1 NetX(NETX) în BMD
$0.7669
1 NetX(NETX) în DKK
kr4.961843
1 NetX(NETX) în HNL
L20.154132
1 NetX(NETX) în MUR
35.2774
1 NetX(NETX) în NAD
$13.321053
1 NetX(NETX) în NOK
kr7.837718
1 NetX(NETX) în NZD
$1.357413
1 NetX(NETX) în PAB
B/.0.7669
1 NetX(NETX) în PGK
K3.274663
1 NetX(NETX) în QAR
ر.ق2.791516
1 NetX(NETX) în RSD
дин.77.932378
1 NetX(NETX) în UZS
soʻm9,129.760444
1 NetX(NETX) în ALL
L64.319903
1 NetX(NETX) în ANG
ƒ1.372751
1 NetX(NETX) în AWG
ƒ1.38042
1 NetX(NETX) în BBD
$1.5338
1 NetX(NETX) în BAM
KM1.296061
1 NetX(NETX) în BIF
Fr2,261.5881
1 NetX(NETX) în BND
$0.99697
1 NetX(NETX) în BSD
$0.7669
1 NetX(NETX) în JMD
$122.972415
1 NetX(NETX) în KHR
3,079.916414
1 NetX(NETX) în KMF
Fr326.6994
1 NetX(NETX) în LAK
16,671.738797
1 NetX(NETX) în LKR
රු233.804803
1 NetX(NETX) în MDL
L13.121659
1 NetX(NETX) în MGA
Ar3,454.50105
1 NetX(NETX) în MOP
P6.1352
1 NetX(NETX) în MVR
11.81026
1 NetX(NETX) în MWK
MK1,329.11439
1 NetX(NETX) în MZN
MT49.043255
1 NetX(NETX) în NPR
रु108.66973
1 NetX(NETX) în PYG
5,438.8548
1 NetX(NETX) în RWF
Fr1,114.3057
1 NetX(NETX) în SBD
$6.303918
1 NetX(NETX) în SCR
10.537206
1 NetX(NETX) în SRD
$29.52565
1 NetX(NETX) în SVC
$6.702706
1 NetX(NETX) în SZL
L13.305715
1 NetX(NETX) în TMT
m2.68415
1 NetX(NETX) în TND
د.ت2.2692571
1 NetX(NETX) în TTD
$5.191913
1 NetX(NETX) în UGX
Sh2,681.0824
1 NetX(NETX) în XAF
Fr435.5992
1 NetX(NETX) în XCD
$2.07063
1 NetX(NETX) în XOF
Fr435.5992
1 NetX(NETX) în XPF
Fr78.9907
1 NetX(NETX) în BWP
P10.314805
1 NetX(NETX) în BZD
$1.541469
1 NetX(NETX) în CVE
$73.376992
1 NetX(NETX) în DJF
Fr136.5082
1 NetX(NETX) în DOP
$49.327008
1 NetX(NETX) în DZD
د.ج100.23383
1 NetX(NETX) în FJD
$1.748532
1 NetX(NETX) în GNF
Fr6,668.1955
1 NetX(NETX) în GTQ
Q5.874454
1 NetX(NETX) în GYD
$160.404804
1 NetX(NETX) în ISK
kr96.6294

Resursă NetX

Pentru o înțelegere mai aprofundată a NetX, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web NetX oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre NetX

Cât valorează NetX (NETX) astăzi?
Prețul pe viu pentru NETX în USD este 0.7669 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NETX în USD?
Prețul actual pentru NETX la USD este $ 0.7669. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru NetX?
Capitalizarea de piață pentru NETX este $ 12.59M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NETX?
Ofertă aflată în circulație pentru NETX este 16.42M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NETX?
NETX a obținut un preț ATH de 1.9687184275031666 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NETX?
NETX a avut un preț ATL de 0.658241367627642 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NETX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NETX este $ 274.87K USD.
Va crește NETX în acest an?
NETX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NETX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:05:08 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru NetX (NETX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator NETX în USD

Sumă

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7669 USD

Tranzacționează NETX

NETX/USDT
$0.767
$0.767$0.767
-0.06%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,101.32
$102,101.32$102,101.32

+0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.02
$3,311.02$3,311.02

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

+0.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.82
$1,480.82$1,480.82

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,101.32
$102,101.32$102,101.32

+0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.02
$3,311.02$3,311.02

+0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2409
$2.2409$2.2409

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

+0.19%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0140
$1.0140$1.0140

-0.20%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.44
$31.44$31.44

+109.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1325
$0.1325$0.1325

+165.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004334
$0.0004334$0.0004334

+188.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040797
$0.040797$0.040797

+3,979.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.543
$4.543$4.543

+354.30%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000002640
$0.00000000002640$0.00000000002640

+71.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1325
$0.1325$0.1325

+165.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002161
$0.000002161$0.000002161

+98.07%