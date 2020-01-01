Tokenomie pentru Mochi (MOCHI) Descoperă informații cheie despre Mochi (MOCHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mochi (MOCHI) The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Pagină de internet oficială: https://mochithecatcoin.com/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Cumpără MOCHI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mochi (MOCHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mochi (MOCHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Minim dintotdeauna: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Preț curent: $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 Află mai mult despre prețul tokenului Mochi (MOCHI)

Tokenomie pentru Mochi (MOCHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mochi (MOCHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOCHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOCHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOCHI, explorează prețul în direct al tokenului MOCHI!

Cum se cumpără MOCHI Te interesează să adaugi Mochi (MOCHI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOCHI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOCHI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Mochi (MOCHI) Analiza istoricului de preț pentru MOCHI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOCHI!

Predicție de preț pentru MOCHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOCHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOCHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOCHI!

