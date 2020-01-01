Tokenomie pentru Mocaverse (MOCA) Descoperă informații cheie despre Mocaverse (MOCA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mocaverse (MOCA) $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse's interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Pagină de internet oficială: https://moca.network/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5

Tokenomie și analiză de preț pentru Mocaverse (MOCA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mocaverse (MOCA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 278.26M $ 278.26M $ 278.26M Ofertă totală: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Ofertă aflată în circulație: $ 3.96B $ 3.96B $ 3.96B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 625.16M $ 625.16M $ 625.16M Maxim dintotdeauna: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Minim dintotdeauna: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Preț curent: $ 0.07033 $ 0.07033 $ 0.07033 Află mai mult despre prețul tokenului Mocaverse (MOCA)

Tokenomie pentru Mocaverse (MOCA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mocaverse (MOCA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOCA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOCA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOCA, explorează prețul în direct al tokenului MOCA!

Cum se cumpără MOCA Te interesează să adaugi Mocaverse (MOCA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOCA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOCA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Mocaverse (MOCA) Analiza istoricului de preț pentru MOCA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOCA!

Predicție de preț pentru MOCA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOCA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOCA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOCA!

