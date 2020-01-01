Tokenomie pentru Moonray (MNRY) Descoperă informații cheie despre Moonray (MNRY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moonray (MNRY) Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. Pagină de internet oficială: https://www.moonray.studio/ Carte albă: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54 Cumpără MNRY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Moonray (MNRY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moonray (MNRY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 433.54K $ 433.54K $ 433.54K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Maxim dintotdeauna: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Minim dintotdeauna: $ 0.001273905549906459 $ 0.001273905549906459 $ 0.001273905549906459 Preț curent: $ 0.002257 $ 0.002257 $ 0.002257 Află mai mult despre prețul tokenului Moonray (MNRY)

Tokenomie pentru Moonray (MNRY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moonray (MNRY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MNRY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MNRY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MNRY, explorează prețul în direct al tokenului MNRY!

Cum se cumpără MNRY Te interesează să adaugi Moonray (MNRY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MNRY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MNRY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Moonray (MNRY) Analiza istoricului de preț pentru MNRY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MNRY!

Predicție de preț pentru MNRY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MNRY? Pagina noastră de predicție de preț pentru MNRY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MNRY!

