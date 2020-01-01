Tokenomie pentru cat in a dogs world (MEW) Descoperă informații cheie despre cat in a dogs world (MEW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre cat in a dogs world (MEW) Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Pagină de internet oficială: https://mew.xyz/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Cumpără MEW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru cat in a dogs world (MEW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru cat in a dogs world (MEW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 229.16M $ 229.16M $ 229.16M Ofertă totală: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Ofertă aflată în circulație: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 229.16M $ 229.16M $ 229.16M Maxim dintotdeauna: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 Minim dintotdeauna: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Preț curent: $ 0.002578 $ 0.002578 $ 0.002578 Află mai mult despre prețul tokenului cat in a dogs world (MEW)

Tokenomie pentru cat in a dogs world (MEW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru cat in a dogs world (MEW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEW, explorează prețul în direct al tokenului MEW!

Cum se cumpără MEW Te interesează să adaugi cat in a dogs world (MEW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MEW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MEW pe MEXC!

Istoric de preț pentru cat in a dogs world (MEW) Analiza istoricului de preț pentru MEW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MEW!

Predicție de preț pentru MEW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEW? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEW!

