Tokenomie pentru Lever (LEVER) Descoperă informații cheie despre Lever (LEVER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lever (LEVER) Pagină de internet oficială: https://www.leverfi.io/ Carte albă: https://docs.leverfi.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f Cumpără LEVER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lever (LEVER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lever (LEVER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Ofertă totală: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B Ofertă aflată în circulație: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Maxim dintotdeauna: $ 0.005372 $ 0.005372 $ 0.005372 Minim dintotdeauna: $ 0.000045135667574796 $ 0.000045135667574796 $ 0.000045135667574796 Preț curent: $ 0.00006653 $ 0.00006653 $ 0.00006653 Află mai mult despre prețul tokenului Lever (LEVER)

Tokenomie pentru Lever (LEVER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lever (LEVER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LEVER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LEVER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LEVER, explorează prețul în direct al tokenului LEVER!

Cum se cumpără LEVER Te interesează să adaugi Lever (LEVER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LEVER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LEVER pe MEXC!

Istoric de preț pentru Lever (LEVER) Analiza istoricului de preț pentru LEVER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LEVER!

Predicție de preț pentru LEVER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LEVER? Pagina noastră de predicție de preț pentru LEVER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LEVER!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!