Informații despre Galileo Protocol (LEOX) Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Pagină de internet oficială: https://www.galileoprotocol.io Carte albă: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Cumpără LEOX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Galileo Protocol (LEOX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Galileo Protocol (LEOX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 50.67M $ 50.67M $ 50.67M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M Maxim dintotdeauna: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Minim dintotdeauna: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Preț curent: $ 0.0491 $ 0.0491 $ 0.0491 Află mai mult despre prețul tokenului Galileo Protocol (LEOX)

Tokenomie pentru Galileo Protocol (LEOX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Galileo Protocol (LEOX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LEOX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LEOX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LEOX, explorează prețul în direct al tokenului LEOX!

Istoric de preț pentru Galileo Protocol (LEOX) Analiza istoricului de preț pentru LEOX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LEOX!

Predicție de preț pentru LEOX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LEOX? Pagina noastră de predicție de preț pentru LEOX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LEOX!

