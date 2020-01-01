Tokenomie pentru Kleva (KLEVA) Descoperă informații cheie despre Kleva (KLEVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kleva (KLEVA) Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project's mission is to "Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Pagină de internet oficială: https://kleva.io/ Carte albă: https://docs.kleva.io/ Explorator de blocuri: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313

Tokenomie și analiză de preț pentru Kleva (KLEVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kleva (KLEVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Ofertă totală: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M Ofertă aflată în circulație: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Maxim dintotdeauna: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 Minim dintotdeauna: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Preț curent: $ 0.0574 $ 0.0574 $ 0.0574 Află mai mult despre prețul tokenului Kleva (KLEVA)

Tokenomie pentru Kleva (KLEVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kleva (KLEVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KLEVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KLEVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KLEVA, explorează prețul în direct al tokenului KLEVA!

Istoric de preț pentru Kleva (KLEVA) Analiza istoricului de preț pentru KLEVA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KLEVA!

Predicție de preț pentru KLEVA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KLEVA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KLEVA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KLEVA!

