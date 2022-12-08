KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

NumeKLEVA

PozițieNo.1576

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.04%

Ofertă află în circulație68,919,558.48180266

Ofertă maximă0

Ofertă totală68,919,558.48180266

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4502328591384906,2024-01-18

Cel mai mic preț0.015292010209863226,2022-12-08

Lanț de blocuri publicKLAY

IntroducereKleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.

MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.
Căutare
Favorite
KLEVA/USDT
Kleva
----
--
Maxim 24 h
--
Minim 24 h
--
Volum 24 h (KLEVA)
--
Sumă 24 h (USDT)
--
Diagramă
Info
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Tranzacții de piață
Spot
Ordine deschise（0）
Istoric ordine
Istoric de tranzacționare
Poziții deschise (0)
MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.
KLEVA/USDT
--
--
‎--
Maxim 24 h
--
Minim 24 h
--
Volum 24 h (KLEVA)
--
Sumă 24 h (USDT)
--
Diagramă
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Info
Ordine deschise（0）
Istoric ordine
Istoric de tranzacționare
Poziții deschise (0)
Loading...