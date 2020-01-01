Tokenomie pentru BIO Protocol (BIO) Descoperă informații cheie despre BIO Protocol (BIO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BIO Protocol (BIO) BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Pagină de internet oficială: https://bio.xyz Carte albă: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Cumpără BIO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BIO Protocol (BIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BIO Protocol (BIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 221.34M $ 221.34M $ 221.34M Ofertă totală: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Ofertă aflată în circulație: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 439.57M $ 439.57M $ 439.57M Maxim dintotdeauna: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Minim dintotdeauna: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Preț curent: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Află mai mult despre prețul tokenului BIO Protocol (BIO)

Tokenomie pentru BIO Protocol (BIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BIO Protocol (BIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIO, explorează prețul în direct al tokenului BIO!

Cum se cumpără BIO Te interesează să adaugi BIO Protocol (BIO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BIO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BIO pe MEXC!

Istoric de preț pentru BIO Protocol (BIO) Analiza istoricului de preț pentru BIO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BIO!

Predicție de preț pentru BIO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIO!

