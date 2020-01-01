Tokenomie pentru Kima Network (KIMA) Descoperă informații cheie despre Kima Network (KIMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kima Network (KIMA) Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Pagină de internet oficială: https://kima.network Carte albă: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Cumpără KIMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kima Network (KIMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kima Network (KIMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Ofertă totală: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ofertă aflată în circulație: $ 65.00M $ 65.00M $ 65.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.23M $ 12.23M $ 12.23M Maxim dintotdeauna: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Minim dintotdeauna: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Preț curent: $ 0.05825 $ 0.05825 $ 0.05825 Află mai mult despre prețul tokenului Kima Network (KIMA)

Tokenomie pentru Kima Network (KIMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kima Network (KIMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KIMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KIMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KIMA, explorează prețul în direct al tokenului KIMA!

Istoric de preț pentru Kima Network (KIMA) Analiza istoricului de preț pentru KIMA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KIMA!

Predicție de preț pentru KIMA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KIMA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KIMA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KIMA!

