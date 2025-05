KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

NumeKIMA

PozițieNo.1436

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.48%

Ofertă află în circulație32,607,993

Ofertă maximă210,000,000

Ofertă totală210,000,000

Rată de circulație0.1552%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.095506932178614,2024-11-27

Cel mai mic preț0.04643687296747349,2025-04-09

Lanț de blocuri publicARB

Sector

Rețele sociale

