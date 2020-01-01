Tokenomie pentru HyperCycle (HYPC) Descoperă informații cheie despre HyperCycle (HYPC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HyperCycle (HYPC) HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET's Proof of Reputation system. Pagină de internet oficială: https://www.hypercycle.ai/ Carte albă: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4

Tokenomie și analiză de preț pentru HyperCycle (HYPC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HyperCycle (HYPC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Ofertă totală: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Ofertă aflată în circulație: $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.39M $ 49.39M $ 49.39M Maxim dintotdeauna: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Minim dintotdeauna: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 Preț curent: $ 0.023 $ 0.023 $ 0.023 Află mai mult despre prețul tokenului HyperCycle (HYPC)

Tokenomie pentru HyperCycle (HYPC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HyperCycle (HYPC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HYPC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HYPC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HYPC, explorează prețul în direct al tokenului HYPC!

