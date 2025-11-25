Tokenomie pentru ChainOpera AI (COAI)

Tokenomie pentru ChainOpera AI (COAI)

Descoperă informații cheie despre ChainOpera AI (COAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-25 12:59:36 (UTC+8)
Tokenomie și analiză de preț pentru ChainOpera AI (COAI)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ChainOpera AI (COAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
--
----
Ofertă totală:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ofertă aflată în circulație:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 568.80M
$ 568.80M$ 568.80M
Maxim dintotdeauna:
$ 48.9836
$ 48.9836$ 48.9836
Minim dintotdeauna:
--
----
Preț curent:
$ 0.5688
$ 0.5688$ 0.5688

Informații despre ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

Pagină de internet oficială:
https://chainopera.ai/
Carte albă:
https://paper.chainopera.ai/
Explorator de blocuri:
https://bscscan.com/token/0x0a8d6c86e1bce73fe4d0bd531e1a567306836ea5

Tokenomie pentru ChainOpera AI (COAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru ChainOpera AI (COAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri COAI care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri COAI care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru COAI, explorează prețul în direct al tokenului COAI!

Cum se cumpără COAI

Te interesează să adaugi ChainOpera AI (COAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru COAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru ChainOpera AI (COAI)

Analiza istoricului de preț pentru COAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru COAI

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru COAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

