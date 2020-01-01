Tokenomie pentru Raydium (RAY) Descoperă informații cheie despre Raydium (RAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Raydium (RAY) Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Pagină de internet oficială: https://raydium.io/#/ Carte albă: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R

Tokenomie și analiză de preț pentru Raydium (RAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Raydium (RAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 699.01M $ 699.01M $ 699.01M Ofertă totală: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Ofertă aflată în circulație: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Maxim dintotdeauna: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Minim dintotdeauna: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Preț curent: $ 2.607 $ 2.607 $ 2.607 Află mai mult despre prețul tokenului Raydium (RAY)

Tokenomie pentru Raydium (RAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Raydium (RAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RAY, explorează prețul în direct al tokenului RAY!

