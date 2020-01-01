Tokenomie pentru HOPR Token (HOPR) Descoperă informații cheie despre HOPR Token (HOPR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HOPR Token (HOPR) HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Pagină de internet oficială: https://hoprnet.org/ Carte albă: https://docs.hoprnet.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Cumpără HOPR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HOPR Token (HOPR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HOPR Token (HOPR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Ofertă totală: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M Ofertă aflată în circulație: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.80M $ 50.80M $ 50.80M Maxim dintotdeauna: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Minim dintotdeauna: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Preț curent: $ 0.0508 $ 0.0508 $ 0.0508 Află mai mult despre prețul tokenului HOPR Token (HOPR)

Tokenomie pentru HOPR Token (HOPR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HOPR Token (HOPR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOPR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOPR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOPR, explorează prețul în direct al tokenului HOPR!

Istoric de preț pentru HOPR Token (HOPR) Analiza istoricului de preț pentru HOPR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HOPR!

Predicție de preț pentru HOPR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HOPR? Pagina noastră de predicție de preț pentru HOPR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HOPR!

