HOPR

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

NumeHOPR

PozițieNo.917

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.14%

Ofertă află în circulație341,173,813

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală394,545,361

Rată de circulație0.3411%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.97174497,2021-03-01

Cel mai mic preț0.03156245371074905,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

