Tokenomie pentru Helium Network Token (HNT) Descoperă informații cheie despre Helium Network Token (HNT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Pagină de internet oficială: https://www.helium.com/ Carte albă: http://docs.helium.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux

Tokenomie și analiză de preț pentru Helium Network Token (HNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Helium Network Token (HNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 413.45M $ 413.45M $ 413.45M Ofertă totală: $ 186.32M $ 186.32M $ 186.32M Ofertă aflată în circulație: $ 186.32M $ 186.32M $ 186.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 494.84M $ 494.84M $ 494.84M Maxim dintotdeauna: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Minim dintotdeauna: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Preț curent: $ 2.219 $ 2.219 $ 2.219 Află mai mult despre prețul tokenului Helium Network Token (HNT)

Tokenomie pentru Helium Network Token (HNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Helium Network Token (HNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HNT, explorează prețul în direct al tokenului HNT!

Cum se cumpără HNT Te interesează să adaugi Helium Network Token (HNT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HNT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HNT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Helium Network Token (HNT) Analiza istoricului de preț pentru HNT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HNT!

Predicție de preț pentru HNT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HNT? Pagina noastră de predicție de preț pentru HNT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HNT!

