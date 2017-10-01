Tokenomie pentru Orchid (OXT) Descoperă informații cheie despre Orchid (OXT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Orchid (OXT) The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Pagină de internet oficială: https://www.orchid.com/ Carte albă: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb

Tokenomie și analiză de preț pentru Orchid (OXT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Orchid (OXT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.01M $ 47.01M $ 47.01M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.14M $ 47.14M $ 47.14M Maxim dintotdeauna: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Minim dintotdeauna: $ 0.04555063880654437 $ 0.04555063880654437 $ 0.04555063880654437 Preț curent: $ 0.04714 $ 0.04714 $ 0.04714 Află mai mult despre prețul tokenului Orchid (OXT)

Tokenomie pentru Orchid (OXT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Orchid (OXT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OXT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OXT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OXT, explorează prețul în direct al tokenului OXT!

Cum se cumpără OXT Te interesează să adaugi Orchid (OXT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OXT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Orchid (OXT) Analiza istoricului de preț pentru OXT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OXT!

Predicție de preț pentru OXT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OXT? Pagina noastră de predicție de preț pentru OXT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OXT!

