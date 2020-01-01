Tokenomie pentru Happy Cat (HAPPY) Descoperă informații cheie despre Happy Cat (HAPPY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Happy Cat (HAPPY) The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Pagină de internet oficială: https://happycatonsol.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Cumpără HAPPY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Happy Cat (HAPPY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Happy Cat (HAPPY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Ofertă totală: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Ofertă aflată în circulație: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Maxim dintotdeauna: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Minim dintotdeauna: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Preț curent: $ 0.0012396 $ 0.0012396 $ 0.0012396 Află mai mult despre prețul tokenului Happy Cat (HAPPY)

Tokenomie pentru Happy Cat (HAPPY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Happy Cat (HAPPY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAPPY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAPPY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAPPY, explorează prețul în direct al tokenului HAPPY!

Cum se cumpără HAPPY Te interesează să adaugi Happy Cat (HAPPY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HAPPY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HAPPY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Happy Cat (HAPPY) Analiza istoricului de preț pentru HAPPY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HAPPY!

Predicție de preț pentru HAPPY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAPPY? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAPPY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HAPPY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!