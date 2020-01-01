Tokenomie pentru GameSwift (GSWIFT) Descoperă informații cheie despre GameSwift (GSWIFT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GameSwift (GSWIFT) GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. Pagină de internet oficială: https://gswift.community/ Carte albă: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c Cumpără GSWIFT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GameSwift (GSWIFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GameSwift (GSWIFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Ofertă totală: $ 771.11M $ 771.11M $ 771.11M Ofertă aflată în circulație: $ 360.77M $ 360.77M $ 360.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M Maxim dintotdeauna: $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 Minim dintotdeauna: $ 0.005151406952287378 $ 0.005151406952287378 $ 0.005151406952287378 Preț curent: $ 0.005214 $ 0.005214 $ 0.005214 Află mai mult despre prețul tokenului GameSwift (GSWIFT)

Tokenomie pentru GameSwift (GSWIFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GameSwift (GSWIFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GSWIFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GSWIFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GSWIFT, explorează prețul în direct al tokenului GSWIFT!

Cum se cumpără GSWIFT Te interesează să adaugi GameSwift (GSWIFT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GSWIFT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GSWIFT pe MEXC!

Istoric de preț pentru GameSwift (GSWIFT) Analiza istoricului de preț pentru GSWIFT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GSWIFT!

Predicție de preț pentru GSWIFT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GSWIFT? Pagina noastră de predicție de preț pentru GSWIFT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GSWIFT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!