Tokenomie pentru Alphabet xStock (GOOGLX) Descoperă informații cheie despre Alphabet xStock (GOOGLX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Tokenomie și analiză de preț pentru Alphabet xStock (GOOGLX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alphabet xStock (GOOGLX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M Ofertă totală: $ 50.10K $ 50.10K $ 50.10K Ofertă aflată în circulație: $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.47M $ 16.47M $ 16.47M Maxim dintotdeauna: $ 330.7 $ 330.7 $ 330.7 Minim dintotdeauna: $ 169.44795144400413 $ 169.44795144400413 $ 169.44795144400413 Preț curent: $ 328.72 $ 328.72 $ 328.72 Află mai mult despre prețul tokenului Alphabet xStock (GOOGLX) Cumpără GOOGLX acum!

Informații despre Alphabet xStock (GOOGLX) Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://assets.backed.fi/products/alphabet-xstock Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN

Tokenomie pentru Alphabet xStock (GOOGLX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alphabet xStock (GOOGLX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOOGLX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOOGLX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOOGLX, explorează prețul în direct al tokenului GOOGLX!

Cum se cumpără GOOGLX Te interesează să adaugi Alphabet xStock (GOOGLX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GOOGLX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GOOGLX pe MEXC! Istoric de preț pentru Alphabet xStock (GOOGLX) Analiza istoricului de preț pentru GOOGLX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GOOGLX! Predicție de preț pentru GOOGLX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOOGLX? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOOGLX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOOGLX!

