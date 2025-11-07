Pe baza predicției tale, Alphabet xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 284.63 în 2025.

Pe baza predicției tale, Alphabet xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 298.8615 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru GOOGLX este $ 313.8045 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru GOOGLX este $ 329.4948 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru GOOGLX în 2029 este $ 345.9695 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru GOOGLX în 2030 este $ 363.2680 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Alphabet xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 591.7253.

În 2050, prețul pentru Alphabet xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 963.8582.