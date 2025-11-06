Ce este Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Alphabet xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Alphabet xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GOOGLX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Alphabet xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Alphabet xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Alphabet xStock (USD)

Ce valoare va avea Alphabet xStock (GOOGLX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Alphabet xStock (GOOGLX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Alphabet xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Alphabet xStock!

Tokenomie pentru Alphabet xStock (GOOGLX)

Înțelegerea tokenomică a Alphabet xStock (GOOGLX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GOOGLX!

Cum se cumpără Alphabet xStock (GOOGLX)

Vrei să știi cum să cumperi Alphabet xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Alphabet xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GOOGLX în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Alphabet xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Alphabet xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Alphabet xStock Cât valorează Alphabet xStock (GOOGLX) astăzi? Prețul pe viu pentru GOOGLX în USD este 282 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru GOOGLX în USD? $ 282 . Consultă Prețul actual pentru GOOGLX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Alphabet xStock? Capitalizarea de piață pentru GOOGLX este $ 6.37M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru GOOGLX? Ofertă aflată în circulație pentru GOOGLX este 22.60K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GOOGLX? GOOGLX a obținut un preț ATH de 298.97509376416326 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GOOGLX? GOOGLX a avut un preț ATL de 169.44795144400413 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru GOOGLX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GOOGLX este $ 59.51K USD . Va crește GOOGLX în acest an? GOOGLX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GOOGLX pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Alphabet xStock (GOOGLX)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?