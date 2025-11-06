BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Alphabet xStock astăzi este 282 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GOOGLX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GOOGLX pe MEXC acum.

Mai multe despre GOOGLX

Informații de preț pentru GOOGLX

Ce este GOOGLX

Pagina oficială pentru GOOGLX

Tokenomie pentru GOOGLX

Prognoza prețurilor pentru GOOGLX

Istoric GOOGLX

Ghid de cumpărare GOOGLX

Convertor valutar GOOGLX în fiduciar

GOOGLX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Alphabet xStock

Pret Alphabet xStock (GOOGLX)

Preț în timp real pentru 1 GOOGLX în USD:

$282
$282$282
-0.44%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:55 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 280.21
$ 280.21$ 280.21
Minim 24 h
$ 286.96
$ 286.96$ 286.96
Maxim 24 h

$ 280.21
$ 280.21$ 280.21

$ 286.96
$ 286.96$ 286.96

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-1.32%

-0.44%

-1.77%

-1.77%

Prețul în timp real pentru Alphabet xStock (GOOGLX) este $ 282. În ultimele 24 de ore, tokenul GOOGLX a fost tranzacționat între un minim de $ 280.21 și un maxim de $ 286.96, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOOGLX este $ 298.97509376416326, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 169.44795144400413.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOOGLX s-a modificat cu -1.32% în decursul ultimei ore, cu -0.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1278

$ 6.37M
$ 6.37M$ 6.37M

$ 59.51K
$ 59.51K$ 59.51K

$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19169471
50,099.19169471 50,099.19169471

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Alphabet xStock este $ 6.37M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 59.51K. Oferta aflată în circulație pentru GOOGLX este 22.60K, cu o ofertă totală de 50099.19169471. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.13M.

Istoric de preț pentru Alphabet xStock (GOOGLX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Alphabet xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.2463-0.44%
30 de zile$ +34.97+14.15%
60 de zile$ +47+20.00%
90 de zile$ +80.77+40.13%
Modificare de preț astăzi pentru Alphabet xStock

Astăzi, GOOGLX a înregistrat o modificare de $ -1.2463 (-0.44%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Alphabet xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +34.97 (+14.15%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Alphabet xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GOOGLX a văzut o modificare de $ +47 (+20.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Alphabet xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +80.77 (+40.13%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Alphabet xStock (GOOGLX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Alphabet xStock.

Ce este Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Alphabet xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Alphabet xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GOOGLX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Alphabet xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Alphabet xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Alphabet xStock (USD)

Ce valoare va avea Alphabet xStock (GOOGLX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Alphabet xStock (GOOGLX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Alphabet xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Alphabet xStock!

Tokenomie pentru Alphabet xStock (GOOGLX)

Înțelegerea tokenomică a Alphabet xStock (GOOGLX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GOOGLX!

Cum se cumpără Alphabet xStock (GOOGLX)

Vrei să știi cum să cumperi Alphabet xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Alphabet xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GOOGLX în monede locale

1 Alphabet xStock(GOOGLX) în VND
7,420,830
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în AUD
A$434.28
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în GBP
214.32
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în EUR
242.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în USD
$282
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MYR
RM1,178.76
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în TRY
11,877.84
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în JPY
¥43,146
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în ARS
ARS$409,286.34
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în RUB
22,887.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în INR
24,999.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în IDR
Rp4,699,998.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în PHP
16,626.72
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în EGP
￡E.13,335.78
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BRL
R$1,511.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în CAD
C$397.62
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BDT
34,406.82
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în NGN
405,752.88
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în COP
$1,076,334.78
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în ZAR
R.4,895.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în UAH
11,860.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în TZS
T.Sh.692,874
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în VES
Bs62,886
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în CLP
$265,644
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în PKR
Rs79,704.48
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în KZT
148,340.46
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în THB
฿9,142.44
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în TWD
NT$8,739.18
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în AED
د.إ1,034.94
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în CHF
Fr225.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în HKD
HK$2,191.14
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în AMD
֏107,836.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MAD
.د.م2,625.42
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MXN
$5,259.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în SAR
ريال1,057.5
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în ETB
Br43,284.18
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în KES
KSh36,417.48
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în JOD
د.أ199.938
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în PLN
1,037.76
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în RON
лв1,240.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în SEK
kr2,704.38
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BGN
лв476.58
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în HUF
Ft94,376.94
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în CZK
5,947.38
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în KWD
د.ك86.574
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în ILS
919.32
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BOB
Bs1,945.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în AZN
479.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în TJS
SM2,600.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în GEL
764.22
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în AOA
Kz257,296.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BHD
.د.ب106.314
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BMD
$282
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în DKK
kr1,824.54
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în HNL
L7,410.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MUR
12,972
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în NAD
$4,898.34
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în NOK
kr2,882.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în NZD
$499.14
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în PAB
B/.282
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în PGK
K1,204.14
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în QAR
ر.ق1,026.48
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în RSD
дин.28,659.66
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în UZS
soʻm3,357,142.32
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în ALL
L23,651.34
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în ANG
ƒ504.78
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în AWG
ƒ507.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BBD
$564
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BAM
KM476.58
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BIF
Fr831,618
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BND
$366.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BSD
$282
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în JMD
$45,218.7
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în KHR
1,132,528.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în KMF
Fr120,132
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în LAK
6,130,434.66
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în LKR
රු85,973.34
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MDL
L4,825.02
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MGA
Ar1,270,269
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MOP
P2,256
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MVR
4,342.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MWK
MK488,734.2
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în MZN
MT18,033.9
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în NPR
रु39,959.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în PYG
1,999,944
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în RWF
Fr409,746
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în SBD
$2,318.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în SCR
3,874.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în SRD
$10,857
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în SVC
$2,464.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în SZL
L4,892.7
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în TMT
m987
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în TND
د.ت834.438
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în TTD
$1,909.14
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în UGX
Sh985,872
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în XAF
Fr160,176
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în XCD
$761.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în XOF
Fr160,176
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în XPF
Fr29,046
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BWP
P3,792.9
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în BZD
$566.82
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în CVE
$26,981.76
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în DJF
Fr50,196
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în DOP
$18,138.24
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în DZD
د.ج36,795.36
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în FJD
$642.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în GNF
Fr2,451,990
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în GTQ
Q2,160.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în GYD
$58,983.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) în ISK
kr35,532

Resursă Alphabet xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Alphabet xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Alphabet xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Alphabet xStock

Cât valorează Alphabet xStock (GOOGLX) astăzi?
Prețul pe viu pentru GOOGLX în USD este 282 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GOOGLX în USD?
Prețul actual pentru GOOGLX la USD este $ 282. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Alphabet xStock?
Capitalizarea de piață pentru GOOGLX este $ 6.37M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GOOGLX?
Ofertă aflată în circulație pentru GOOGLX este 22.60K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GOOGLX?
GOOGLX a obținut un preț ATH de 298.97509376416326 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GOOGLX?
GOOGLX a avut un preț ATL de 169.44795144400413 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GOOGLX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GOOGLX este $ 59.51K USD.
Va crește GOOGLX în acest an?
GOOGLX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GOOGLX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:55 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Alphabet xStock (GOOGLX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

