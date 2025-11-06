BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Giggle Fund astăzi este 206.07 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GIGGLE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GIGGLE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Giggle Fund astăzi este 206.07 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GIGGLE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GIGGLE pe MEXC acum.

Mai multe despre GIGGLE

Informații de preț pentru GIGGLE

Ce este GIGGLE

Pagina oficială pentru GIGGLE

Tokenomie pentru GIGGLE

Prognoza prețurilor pentru GIGGLE

Istoric GIGGLE

Ghid de cumpărare GIGGLE

Convertor valutar GIGGLE în fiduciar

GIGGLE Spot

Contracte la termenGIGGLE USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Giggle Fund

Pret Giggle Fund (GIGGLE)

Preț în timp real pentru 1 GIGGLE în USD:

$207.2
$207.2$207.2
+18.09%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:17 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 170.23
$ 170.23$ 170.23
Minim 24 h
$ 272
$ 272$ 272
Maxim 24 h

$ 170.23
$ 170.23$ 170.23

$ 272
$ 272$ 272

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

-13.07%

+18.09%

+96.57%

+96.57%

Prețul în timp real pentru Giggle Fund (GIGGLE) este $ 206.07. În ultimele 24 de ore, tokenul GIGGLE a fost tranzacționat între un minim de $ 170.23 și un maxim de $ 272, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GIGGLE este $ 281.147303020201, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.002154581463322289.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GIGGLE s-a modificat cu -13.07% în decursul ultimei ore, cu +18.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +96.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Giggle Fund (GIGGLE)

No.220

$ 206.07M
$ 206.07M$ 206.07M

$ 23.28M
$ 23.28M$ 23.28M

$ 206.07M
$ 206.07M$ 206.07M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Giggle Fund este $ 206.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 23.28M. Oferta aflată în circulație pentru GIGGLE este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 206.07M.

Istoric de preț pentru Giggle Fund (GIGGLE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Giggle Fund pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +31.7406+18.09%
30 de zile$ +95.17+85.81%
60 de zile$ +191.07+1,273.80%
90 de zile$ +191.07+1,273.80%
Modificare de preț astăzi pentru Giggle Fund

Astăzi, GIGGLE a înregistrat o modificare de $ +31.7406 (+18.09%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Giggle Fund

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +95.17 (+85.81%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Giggle Fund

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GIGGLE a văzut o modificare de $ +191.07 (+1,273.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Giggle Fund

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +191.07 (+1,273.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Giggle Fund (GIGGLE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Giggle Fund.

Ce este Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Tokenul Giggle Fund este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Giggle Fund. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GIGGLE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Giggle Fund pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Giggle Fund fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Giggle Fund (USD)

Ce valoare va avea Giggle Fund (GIGGLE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Giggle Fund (GIGGLE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Giggle Fund.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Giggle Fund!

Tokenomie pentru Giggle Fund (GIGGLE)

Înțelegerea tokenomică a Giggle Fund (GIGGLE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GIGGLE!

Cum se cumpără Giggle Fund (GIGGLE)

Vrei să știi cum să cumperi Giggle Fund? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Giggle Fund cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GIGGLE în monede locale

1 Giggle Fund(GIGGLE) în VND
5,422,732.05
1 Giggle Fund(GIGGLE) în AUD
A$317.3478
1 Giggle Fund(GIGGLE) în GBP
156.6132
1 Giggle Fund(GIGGLE) în EUR
177.2202
1 Giggle Fund(GIGGLE) în USD
$206.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MYR
RM861.3726
1 Giggle Fund(GIGGLE) în TRY
8,679.6684
1 Giggle Fund(GIGGLE) în JPY
¥31,528.71
1 Giggle Fund(GIGGLE) în ARS
ARS$299,083.8159
1 Giggle Fund(GIGGLE) în RUB
16,724.6412
1 Giggle Fund(GIGGLE) în INR
18,268.1055
1 Giggle Fund(GIGGLE) în IDR
Rp3,434,498.6262
1 Giggle Fund(GIGGLE) în PHP
12,149.8872
1 Giggle Fund(GIGGLE) în EGP
￡E.9,745.0503
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BRL
R$1,104.5352
1 Giggle Fund(GIGGLE) în CAD
C$290.5587
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BDT
25,142.6007
1 Giggle Fund(GIGGLE) în NGN
296,501.7588
1 Giggle Fund(GIGGLE) în COP
$786,525.9153
1 Giggle Fund(GIGGLE) în ZAR
R.3,577.3752
1 Giggle Fund(GIGGLE) în UAH
8,667.3042
1 Giggle Fund(GIGGLE) în TZS
T.Sh.506,313.99
1 Giggle Fund(GIGGLE) în VES
Bs45,953.61
1 Giggle Fund(GIGGLE) în CLP
$194,117.94
1 Giggle Fund(GIGGLE) în PKR
Rs58,243.6248
1 Giggle Fund(GIGGLE) în KZT
108,399.0021
1 Giggle Fund(GIGGLE) în THB
฿6,680.7894
1 Giggle Fund(GIGGLE) în TWD
NT$6,386.1093
1 Giggle Fund(GIGGLE) în AED
د.إ756.2769
1 Giggle Fund(GIGGLE) în CHF
Fr164.856
1 Giggle Fund(GIGGLE) în HKD
HK$1,601.1639
1 Giggle Fund(GIGGLE) în AMD
֏78,801.168
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MAD
.د.م1,918.5117
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MXN
$3,834.9627
1 Giggle Fund(GIGGLE) în SAR
ريال772.7625
1 Giggle Fund(GIGGLE) în ETB
Br31,629.6843
1 Giggle Fund(GIGGLE) în KES
KSh26,611.8798
1 Giggle Fund(GIGGLE) în JOD
د.أ146.10363
1 Giggle Fund(GIGGLE) în PLN
758.3376
1 Giggle Fund(GIGGLE) în RON
лв906.708
1 Giggle Fund(GIGGLE) în SEK
kr1,976.2113
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BGN
лв348.2583
1 Giggle Fund(GIGGLE) în HUF
Ft68,965.4469
1 Giggle Fund(GIGGLE) în CZK
4,346.0163
1 Giggle Fund(GIGGLE) în KWD
د.ك63.26349
1 Giggle Fund(GIGGLE) în ILS
671.7882
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BOB
Bs1,421.883
1 Giggle Fund(GIGGLE) în AZN
350.319
1 Giggle Fund(GIGGLE) în TJS
SM1,899.9654
1 Giggle Fund(GIGGLE) în GEL
558.4497
1 Giggle Fund(GIGGLE) în AOA
Kz188,018.268
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BHD
.د.ب77.68839
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BMD
$206.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) în DKK
kr1,333.2729
1 Giggle Fund(GIGGLE) în HNL
L5,415.5196
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MUR
9,479.22
1 Giggle Fund(GIGGLE) în NAD
$3,579.4359
1 Giggle Fund(GIGGLE) în NOK
kr2,106.0354
1 Giggle Fund(GIGGLE) în NZD
$364.7439
1 Giggle Fund(GIGGLE) în PAB
B/.206.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) în PGK
K879.9189
1 Giggle Fund(GIGGLE) în QAR
ر.ق750.0948
1 Giggle Fund(GIGGLE) în RSD
дин.20,942.8941
1 Giggle Fund(GIGGLE) în UZS
soʻm2,453,213.8932
1 Giggle Fund(GIGGLE) în ALL
L17,283.0909
1 Giggle Fund(GIGGLE) în ANG
ƒ368.8653
1 Giggle Fund(GIGGLE) în AWG
ƒ370.926
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BBD
$412.14
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BAM
KM348.2583
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BIF
Fr607,700.43
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BND
$267.891
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BSD
$206.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) în JMD
$33,043.3245
1 Giggle Fund(GIGGLE) în KHR
827,589.4842
1 Giggle Fund(GIGGLE) în KMF
Fr87,785.82
1 Giggle Fund(GIGGLE) în LAK
4,479,782.5191
1 Giggle Fund(GIGGLE) în LKR
රු62,824.5609
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MDL
L3,525.8577
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MGA
Ar928,242.315
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MOP
P1,648.56
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MVR
3,173.478
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MWK
MK357,139.917
1 Giggle Fund(GIGGLE) în MZN
MT13,178.1765
1 Giggle Fund(GIGGLE) în NPR
रु29,200.119
1 Giggle Fund(GIGGLE) în PYG
1,461,448.44
1 Giggle Fund(GIGGLE) în RWF
Fr299,419.71
1 Giggle Fund(GIGGLE) în SBD
$1,693.8954
1 Giggle Fund(GIGGLE) în SCR
2,831.4018
1 Giggle Fund(GIGGLE) în SRD
$7,933.695
1 Giggle Fund(GIGGLE) în SVC
$1,801.0518
1 Giggle Fund(GIGGLE) în SZL
L3,575.3145
1 Giggle Fund(GIGGLE) în TMT
m721.245
1 Giggle Fund(GIGGLE) în TND
د.ت609.76113
1 Giggle Fund(GIGGLE) în TTD
$1,395.0939
1 Giggle Fund(GIGGLE) în UGX
Sh720,420.72
1 Giggle Fund(GIGGLE) în XAF
Fr117,047.76
1 Giggle Fund(GIGGLE) în XCD
$556.389
1 Giggle Fund(GIGGLE) în XOF
Fr117,047.76
1 Giggle Fund(GIGGLE) în XPF
Fr21,225.21
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BWP
P2,771.6415
1 Giggle Fund(GIGGLE) în BZD
$414.2007
1 Giggle Fund(GIGGLE) în CVE
$19,716.7776
1 Giggle Fund(GIGGLE) în DJF
Fr36,680.46
1 Giggle Fund(GIGGLE) în DOP
$13,254.4224
1 Giggle Fund(GIGGLE) în DZD
د.ج26,888.0136
1 Giggle Fund(GIGGLE) în FJD
$469.8396
1 Giggle Fund(GIGGLE) în GNF
Fr1,791,778.65
1 Giggle Fund(GIGGLE) în GTQ
Q1,578.4962
1 Giggle Fund(GIGGLE) în GYD
$43,101.6012
1 Giggle Fund(GIGGLE) în ISK
kr25,964.82

Resursă Giggle Fund

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Giggle Fund, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Giggle Fund oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Giggle Fund

Cât valorează Giggle Fund (GIGGLE) astăzi?
Prețul pe viu pentru GIGGLE în USD este 206.07 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GIGGLE în USD?
Prețul actual pentru GIGGLE la USD este $ 206.07. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Giggle Fund?
Capitalizarea de piață pentru GIGGLE este $ 206.07M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GIGGLE?
Ofertă aflată în circulație pentru GIGGLE este 1.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GIGGLE?
GIGGLE a obținut un preț ATH de 281.147303020201 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GIGGLE?
GIGGLE a avut un preț ATL de 0.002154581463322289 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GIGGLE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GIGGLE este $ 23.28M USD.
Va crește GIGGLE în acest an?
GIGGLE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GIGGLE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:51:17 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Giggle Fund (GIGGLE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator GIGGLE în USD

Sumă

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 206.07 USD

Tranzacționează GIGGLE

GIGGLE/USDT
$207.2
$207.2$207.2
+17.88%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,807.14
$101,807.14$101,807.14

-1.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.46
$3,293.46$3,293.46

-3.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.83
$155.83$155.83

-2.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.91
$1,480.91$1,480.91

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,807.14
$101,807.14$101,807.14

-1.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.46
$3,293.46$3,293.46

-3.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2337
$2.2337$2.2337

-1.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.83
$155.83$155.83

-2.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0148
$1.0148$1.0148

-6.48%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.74
$30.74$30.74

+104.93%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1339
$0.1339$0.1339

+167.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004361
$0.0004361$0.0004361

+190.73%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.043016
$0.043016$0.043016

+4,201.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.620
$4.620$4.620

+362.00%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.48085
$0.48085$0.48085

+279.30%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.1018
$5.1018$5.1018

+172.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1339
$0.1339$0.1339

+167.80%