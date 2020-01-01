Tokenomie pentru GamerCoin (GHX) Descoperă informații cheie despre GamerCoin (GHX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GamerCoin (GHX) GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. Pagină de internet oficială: https://gamercoin.com/ Carte albă: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Cumpără GHX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GamerCoin (GHX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GamerCoin (GHX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M Ofertă totală: $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M Ofertă aflată în circulație: $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.72M $ 15.72M $ 15.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 Minim dintotdeauna: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 Preț curent: $ 0.01945 $ 0.01945 $ 0.01945 Află mai mult despre prețul tokenului GamerCoin (GHX)

Tokenomie pentru GamerCoin (GHX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GamerCoin (GHX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GHX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GHX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GHX, explorează prețul în direct al tokenului GHX!

Cum se cumpără GHX Te interesează să adaugi GamerCoin (GHX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GHX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GHX pe MEXC!

Istoric de preț pentru GamerCoin (GHX) Analiza istoricului de preț pentru GHX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GHX!

Predicție de preț pentru GHX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GHX? Pagina noastră de predicție de preț pentru GHX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GHX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!