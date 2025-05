GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

NumeGHX

PozițieNo.818

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.34%

Ofertă află în circulație649,965,123.3557609

Ofertă maximă808,000,000

Ofertă totală808,000,000

Rată de circulație0.8044%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.86724495,2021-04-16

Cel mai mic preț0.004504326610072382,2023-06-16

Lanț de blocuri publicETH

