Tokenomie și analiză de preț pentru FreeStyle Classic (FST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FreeStyle Classic (FST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 84.15M $ 84.15M $ 84.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.37M $ 49.37M $ 49.37M Maxim dintotdeauna: $ 0.16561 $ 0.16561 $ 0.16561 Minim dintotdeauna: $ 0.025653004858575232 $ 0.025653004858575232 $ 0.025653004858575232 Preț curent: $ 0.04937 $ 0.04937 $ 0.04937 Află mai mult despre prețul tokenului FreeStyle Classic (FST) Cumpără FST acum!

Informații despre FreeStyle Classic (FST) FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story. FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story. Pagină de internet oficială: https://www.freestyle-classic.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xfa35E2250E376c23955247383DC32C79082e7fcC

Tokenomie pentru FreeStyle Classic (FST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FreeStyle Classic (FST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FST, explorează prețul în direct al tokenului FST!

Cum se cumpără FST Te interesează să adaugi FreeStyle Classic (FST) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FST, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FST pe MEXC! Istoric de preț pentru FreeStyle Classic (FST) Analiza istoricului de preț pentru FST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FST! Predicție de preț pentru FST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FST? Pagina noastră de predicție de preț pentru FST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FST!

