Prețul în timp real pentru FreeStyle Classic astăzi este 0.05731 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FST în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FST pe MEXC acum.

Pret FreeStyle Classic (FST)

Preț în timp real pentru 1 FST în USD:

$0.05731
$0.05731
+0.24%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:11 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru FreeStyle Classic (FST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.05617
$ 0.05617$ 0.05617
Minim 24 h
$ 0.05798
$ 0.05798$ 0.05798
Maxim 24 h

$ 0.05617
$ 0.05617$ 0.05617

$ 0.05798
$ 0.05798$ 0.05798

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

+1.95%

+0.24%

-0.21%

-0.21%

Prețul în timp real pentru FreeStyle Classic (FST) este $ 0.05731. În ultimele 24 de ore, tokenul FST a fost tranzacționat între un minim de $ 0.05617 și un maxim de $ 0.05798, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FST este $ 0.16619478956911515, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.025653004858575232.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FST s-a modificat cu +1.95% în decursul ultimei ore, cu +0.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FreeStyle Classic (FST)

No.1407

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

$ 56.38K
$ 56.38K$ 56.38K

$ 57.31M
$ 57.31M$ 57.31M

82.00M
82.00M 82.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.20%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru FreeStyle Classic este $ 4.70M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.38K. Oferta aflată în circulație pentru FST este 82.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 57.31M.

Istoric de preț pentru FreeStyle Classic (FST) USD

Urmărește modificările de preț pentru FreeStyle Classic pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0001372+0.24%
30 de zile$ -0.09575-62.56%
60 de zile$ -0.008-12.25%
90 de zile$ +0.04731+473.10%
Modificare de preț astăzi pentru FreeStyle Classic

Astăzi, FST a înregistrat o modificare de $ +0.0001372 (+0.24%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru FreeStyle Classic

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.09575 (-62.56%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru FreeStyle Classic

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FST a văzut o modificare de $ -0.008 (-12.25%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru FreeStyle Classic

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.04731 (+473.10%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru FreeStyle Classic (FST)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru FreeStyle Classic.

Ce este FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Tokenul FreeStyle Classic este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile FreeStyle Classic. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FST pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre FreeStyle Classic pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare FreeStyle Classic fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru FreeStyle Classic (USD)

Ce valoare va avea FreeStyle Classic (FST) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale FreeStyle Classic (FST) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru FreeStyle Classic.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru FreeStyle Classic!

Tokenomie pentru FreeStyle Classic (FST)

Înțelegerea tokenomică a FreeStyle Classic (FST) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FST!

Cum se cumpără FreeStyle Classic (FST)

Vrei să știi cum să cumperi FreeStyle Classic? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra FreeStyle Classic cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FST în monede locale

1 FreeStyle Classic(FST) în VND
1,508.11265
1 FreeStyle Classic(FST) în AUD
A$0.0882574
1 FreeStyle Classic(FST) în GBP
0.0435556
1 FreeStyle Classic(FST) în EUR
0.0492866
1 FreeStyle Classic(FST) în USD
$0.05731
1 FreeStyle Classic(FST) în MYR
RM0.2395558
1 FreeStyle Classic(FST) în TRY
2.4133241
1 FreeStyle Classic(FST) în JPY
¥8.76843
1 FreeStyle Classic(FST) în ARS
ARS$83.1780147
1 FreeStyle Classic(FST) în RUB
4.6512796
1 FreeStyle Classic(FST) în INR
5.0788122
1 FreeStyle Classic(FST) în IDR
Rp955.1662846
1 FreeStyle Classic(FST) în PHP
3.3784245
1 FreeStyle Classic(FST) în EGP
￡E.2.7101899
1 FreeStyle Classic(FST) în BRL
R$0.3060354
1 FreeStyle Classic(FST) în CAD
C$0.0808071
1 FreeStyle Classic(FST) în BDT
6.9923931
1 FreeStyle Classic(FST) în NGN
82.3418618
1 FreeStyle Classic(FST) în COP
$218.7402349
1 FreeStyle Classic(FST) în ZAR
R.0.9949016
1 FreeStyle Classic(FST) în UAH
2.4104586
1 FreeStyle Classic(FST) în TZS
T.Sh.140.81067
1 FreeStyle Classic(FST) în VES
Bs12.78013
1 FreeStyle Classic(FST) în CLP
$53.98602
1 FreeStyle Classic(FST) în PKR
Rs16.1980984
1 FreeStyle Classic(FST) în KZT
30.1467793
1 FreeStyle Classic(FST) în THB
฿1.8574171
1 FreeStyle Classic(FST) în TWD
NT$1.7737445
1 FreeStyle Classic(FST) în AED
د.إ0.2103277
1 FreeStyle Classic(FST) în CHF
Fr0.045848
1 FreeStyle Classic(FST) în HKD
HK$0.4452987
1 FreeStyle Classic(FST) în AMD
֏21.915344
1 FreeStyle Classic(FST) în MAD
.د.م0.5335561
1 FreeStyle Classic(FST) în MXN
$1.0665391
1 FreeStyle Classic(FST) în SAR
ريال0.2149125
1 FreeStyle Classic(FST) în ETB
Br8.7965119
1 FreeStyle Classic(FST) în KES
KSh7.4010134
1 FreeStyle Classic(FST) în JOD
د.أ0.04063279
1 FreeStyle Classic(FST) în PLN
0.2109008
1 FreeStyle Classic(FST) în RON
лв0.252164
1 FreeStyle Classic(FST) în SEK
kr0.5496029
1 FreeStyle Classic(FST) în BGN
лв0.0968539
1 FreeStyle Classic(FST) în HUF
Ft19.1799377
1 FreeStyle Classic(FST) în CZK
1.2086679
1 FreeStyle Classic(FST) în KWD
د.ك0.01759417
1 FreeStyle Classic(FST) în ILS
0.1868306
1 FreeStyle Classic(FST) în BOB
Bs0.395439
1 FreeStyle Classic(FST) în AZN
0.097427
1 FreeStyle Classic(FST) în TJS
SM0.5283982
1 FreeStyle Classic(FST) în GEL
0.1553101
1 FreeStyle Classic(FST) în AOA
Kz52.289644
1 FreeStyle Classic(FST) în BHD
.د.ب0.02160587
1 FreeStyle Classic(FST) în BMD
$0.05731
1 FreeStyle Classic(FST) în DKK
kr0.3707957
1 FreeStyle Classic(FST) în HNL
L1.5061068
1 FreeStyle Classic(FST) în MUR
2.63626
1 FreeStyle Classic(FST) în NAD
$0.9954747
1 FreeStyle Classic(FST) în NOK
kr0.5857082
1 FreeStyle Classic(FST) în NZD
$0.1014387
1 FreeStyle Classic(FST) în PAB
B/.0.05731
1 FreeStyle Classic(FST) în PGK
K0.2447137
1 FreeStyle Classic(FST) în QAR
ر.ق0.2086084
1 FreeStyle Classic(FST) în RSD
дин.5.8244153
1 FreeStyle Classic(FST) în UZS
soʻm682.2617956
1 FreeStyle Classic(FST) în ALL
L4.8065897
1 FreeStyle Classic(FST) în ANG
ƒ0.1025849
1 FreeStyle Classic(FST) în AWG
ƒ0.103158
1 FreeStyle Classic(FST) în BBD
$0.11462
1 FreeStyle Classic(FST) în BAM
KM0.0968539
1 FreeStyle Classic(FST) în BIF
Fr169.00719
1 FreeStyle Classic(FST) în BND
$0.074503
1 FreeStyle Classic(FST) în BSD
$0.05731
1 FreeStyle Classic(FST) în JMD
$9.1896585
1 FreeStyle Classic(FST) în KHR
230.1603986
1 FreeStyle Classic(FST) în KMF
Fr24.41406
1 FreeStyle Classic(FST) în LAK
1,245.8695403
1 FreeStyle Classic(FST) în LKR
රු17.4720997
1 FreeStyle Classic(FST) în MDL
L0.9805741
1 FreeStyle Classic(FST) în MGA
Ar258.152895
1 FreeStyle Classic(FST) în MOP
P0.45848
1 FreeStyle Classic(FST) în MVR
0.882574
1 FreeStyle Classic(FST) în MWK
MK99.323961
1 FreeStyle Classic(FST) în MZN
MT3.6649745
1 FreeStyle Classic(FST) în NPR
रु8.120827
1 FreeStyle Classic(FST) în PYG
406.44252
1 FreeStyle Classic(FST) în RWF
Fr83.27143
1 FreeStyle Classic(FST) în SBD
$0.4710882
1 FreeStyle Classic(FST) în SCR
0.7874394
1 FreeStyle Classic(FST) în SRD
$2.206435
1 FreeStyle Classic(FST) în SVC
$0.5008894
1 FreeStyle Classic(FST) în SZL
L0.9943285
1 FreeStyle Classic(FST) în TMT
m0.200585
1 FreeStyle Classic(FST) în TND
د.ت0.16958029
1 FreeStyle Classic(FST) în TTD
$0.3879887
1 FreeStyle Classic(FST) în UGX
Sh200.35576
1 FreeStyle Classic(FST) în XAF
Fr32.55208
1 FreeStyle Classic(FST) în XCD
$0.154737
1 FreeStyle Classic(FST) în XOF
Fr32.55208
1 FreeStyle Classic(FST) în XPF
Fr5.90293
1 FreeStyle Classic(FST) în BWP
P0.7708195
1 FreeStyle Classic(FST) în BZD
$0.1151931
1 FreeStyle Classic(FST) în CVE
$5.4834208
1 FreeStyle Classic(FST) în DJF
Fr10.20118
1 FreeStyle Classic(FST) în DOP
$3.6861792
1 FreeStyle Classic(FST) în DZD
د.ج7.4778088
1 FreeStyle Classic(FST) în FJD
$0.1306668
1 FreeStyle Classic(FST) în GNF
Fr498.31045
1 FreeStyle Classic(FST) în GTQ
Q0.4389946
1 FreeStyle Classic(FST) în GYD
$11.9869596
1 FreeStyle Classic(FST) în ISK
kr7.22106

Resursă FreeStyle Classic

Pentru o înțelegere mai aprofundată a FreeStyle Classic, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web FreeStyle Classic oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre FreeStyle Classic

Cât valorează FreeStyle Classic (FST) astăzi?
Prețul pe viu pentru FST în USD este 0.05731 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FST în USD?
Prețul actual pentru FST la USD este $ 0.05731. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru FreeStyle Classic?
Capitalizarea de piață pentru FST este $ 4.70M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FST?
Ofertă aflată în circulație pentru FST este 82.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FST?
FST a obținut un preț ATH de 0.16619478956911515 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FST?
FST a avut un preț ATL de 0.025653004858575232 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FST?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FST este $ 56.38K USD.
Va crește FST în acest an?
FST ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FST pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:11 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

