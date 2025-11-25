Ce este FLZ

Tokenomie și analiză de preț pentru Fellaz (FLZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fellaz (FLZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 125.23M $ 125.23M $ 125.23M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 471.87M $ 471.87M $ 471.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 530.78M $ 530.78M $ 530.78M Maxim dintotdeauna: $ 2.42 $ 2.42 $ 2.42 Minim dintotdeauna: $ 0.08700985391066055 $ 0.08700985391066055 $ 0.08700985391066055 Preț curent: $ 0.26539 $ 0.26539 $ 0.26539 Află mai mult despre prețul tokenului Fellaz (FLZ) Cumpără FLZ acum!

Informații despre Fellaz (FLZ) As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide. As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide. Pagină de internet oficială: https://fellaz.io/ Carte albă: https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Tokenomie pentru Fellaz (FLZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fellaz (FLZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLZ, explorează prețul în direct al tokenului FLZ!

Cum se cumpără FLZ Te interesează să adaugi Fellaz (FLZ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FLZ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FLZ pe MEXC! Istoric de preț pentru Fellaz (FLZ) Analiza istoricului de preț pentru FLZ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FLZ! Predicție de preț pentru FLZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FLZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru FLZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FLZ!

