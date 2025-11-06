Ce este Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide. As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Tokenul Fellaz este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Fellaz. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FLZ pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Fellaz pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Fellaz fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Fellaz (USD)

Ce valoare va avea Fellaz (FLZ) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Fellaz (FLZ) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Fellaz.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Fellaz!

Tokenomie pentru Fellaz (FLZ)

Înțelegerea tokenomică a Fellaz (FLZ) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FLZ!

Cum se cumpără Fellaz (FLZ)

Vrei să știi cum să cumperi Fellaz? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Fellaz cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FLZ în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Fellaz

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Fellaz, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Fellaz Cât valorează Fellaz (FLZ) astăzi? Prețul pe viu pentru FLZ în USD este 0.26752 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru FLZ în USD? $ 0.26752 . Consultă Prețul actual pentru FLZ la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Fellaz? Capitalizarea de piață pentru FLZ este $ 126.24M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru FLZ? Ofertă aflată în circulație pentru FLZ este 471.87M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FLZ? FLZ a obținut un preț ATH de 7.031902618598005 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FLZ? FLZ a avut un preț ATL de 0.08700985391066055 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru FLZ? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FLZ este $ 48.70K USD . Va crește FLZ în acest an? FLZ ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FLZ pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Fellaz (FLZ)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?