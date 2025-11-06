BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Fellaz astăzi este 0.26752 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FLZ în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FLZ pe MEXC acum.

Mai multe despre FLZ

Informații de preț pentru FLZ

Ce este FLZ

Carte albă pentru FLZ

Pagina oficială pentru FLZ

Tokenomie pentru FLZ

Prognoza prețurilor pentru FLZ

Istoric FLZ

Ghid de cumpărare FLZ

Convertor valutar FLZ în fiduciar

FLZ Spot

Earn

Logo Fellaz

Pret Fellaz (FLZ)

Preț în timp real pentru 1 FLZ în USD:

Fellaz (FLZ) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:49:27 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Fellaz (FLZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Prețul în timp real pentru Fellaz (FLZ) este $ 0.26752. În ultimele 24 de ore, tokenul FLZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.26179 și un maxim de $ 0.26893, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLZ este $ 7.031902618598005, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.08700985391066055.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLZ s-a modificat cu +0.27% în decursul ultimei ore, cu -0.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fellaz (FLZ)

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Fellaz este $ 126.24M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 48.70K. Oferta aflată în circulație pentru FLZ este 471.87M, cu o ofertă totală de 2000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 535.04M.

Istoric de preț pentru Fellaz (FLZ) USD

Urmărește modificările de preț pentru Fellaz pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.001398-0.52%
30 de zile$ -0.04122-13.36%
60 de zile$ +0.08976+50.49%
90 de zile$ -0.76348-74.06%
Modificare de preț astăzi pentru Fellaz

Astăzi, FLZ a înregistrat o modificare de $ -0.001398 (-0.52%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Fellaz

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.04122 (-13.36%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Fellaz

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FLZ a văzut o modificare de $ +0.08976 (+50.49%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Fellaz

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.76348 (-74.06%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Fellaz (FLZ)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Fellaz.

Ce este Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Tokenul Fellaz este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Fellaz. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FLZ pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Fellaz pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Fellaz fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Fellaz (USD)

Ce valoare va avea Fellaz (FLZ) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Fellaz (FLZ) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Fellaz.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Fellaz!

Tokenomie pentru Fellaz (FLZ)

Înțelegerea tokenomică a Fellaz (FLZ) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FLZ!

Cum se cumpără Fellaz (FLZ)

Vrei să știi cum să cumperi Fellaz? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Fellaz cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FLZ în monede locale

Resursă Fellaz

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Fellaz, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Fellaz oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Fellaz

Cât valorează Fellaz (FLZ) astăzi?
Prețul pe viu pentru FLZ în USD este 0.26752 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FLZ în USD?
Prețul actual pentru FLZ la USD este $ 0.26752. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Fellaz?
Capitalizarea de piață pentru FLZ este $ 126.24M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FLZ?
Ofertă aflată în circulație pentru FLZ este 471.87M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FLZ?
FLZ a obținut un preț ATH de 7.031902618598005 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FLZ?
FLZ a avut un preț ATL de 0.08700985391066055 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FLZ?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FLZ este $ 48.70K USD.
Va crește FLZ în acest an?
FLZ ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FLZ pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:49:27 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

