Tokenomie și analiză de preț pentru Fireverse (FIR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fireverse (FIR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 136.71M $ 136.71M $ 136.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.33M $ 25.33M $ 25.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.13745 $ 0.13745 $ 0.13745 Minim dintotdeauna: $ 0.025475914745545728 $ 0.025475914745545728 $ 0.025475914745545728 Preț curent: $ 0.02533 $ 0.02533 $ 0.02533 Află mai mult despre prețul tokenului Fireverse (FIR) Cumpără FIR acum!

Informații despre Fireverse (FIR) Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions. Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions. Pagină de internet oficială: https://web3.fireverseai.com/ Carte albă: https://fireverse-ventures.gitbook.io/white-paper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x238d72e179a581c98dc1996417a49818c7e509dc

Tokenomie pentru Fireverse (FIR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fireverse (FIR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FIR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FIR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FIR, explorează prețul în direct al tokenului FIR!

Cum se cumpără FIR Te interesează să adaugi Fireverse (FIR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FIR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FIR pe MEXC! Istoric de preț pentru Fireverse (FIR) Analiza istoricului de preț pentru FIR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FIR! Predicție de preț pentru FIR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FIR? Pagina noastră de predicție de preț pentru FIR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FIR!

