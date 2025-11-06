BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Fireverse astăzi este 0.03669 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FIR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FIR pe MEXC acum.

Pret Fireverse (FIR)

Preț în timp real pentru 1 FIR în USD:

$0.0367
-12.24%1D
USD
Fireverse (FIR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:48:57 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Fireverse (FIR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03634
Minim 24 h
$ 0.04263
Maxim 24 h

$ 0.03634
$ 0.04263
$ 0.13227499641836485
$ 0.03134127854543523
+0.52%

-12.24%

-33.57%

-33.57%

Prețul în timp real pentru Fireverse (FIR) este $ 0.03669. În ultimele 24 de ore, tokenul FIR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03634 și un maxim de $ 0.04263, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FIR este $ 0.13227499641836485, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03134127854543523.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FIR s-a modificat cu +0.52% în decursul ultimei ore, cu -12.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fireverse (FIR)

No.1328

$ 5.02M
$ 56.86K
$ 36.69M
136.71M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.67%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Fireverse este $ 5.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.86K. Oferta aflată în circulație pentru FIR este 136.71M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.69M.

Istoric de preț pentru Fireverse (FIR) USD

Urmărește modificările de preț pentru Fireverse pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0051186-12.24%
30 de zile$ -0.04733-56.34%
60 de zile$ -0.05177-58.53%
90 de zile$ -0.07684-67.69%
Modificare de preț astăzi pentru Fireverse

Astăzi, FIR a înregistrat o modificare de $ -0.0051186 (-12.24%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Fireverse

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.04733 (-56.34%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Fireverse

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FIR a văzut o modificare de $ -0.05177 (-58.53%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Fireverse

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.07684 (-67.69%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Fireverse (FIR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Fireverse.

Ce este Fireverse (FIR)

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Tokenul Fireverse este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Fireverse. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FIR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Fireverse pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Fireverse fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Fireverse (USD)

Ce valoare va avea Fireverse (FIR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Fireverse (FIR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Fireverse.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Fireverse!

Tokenomie pentru Fireverse (FIR)

Înțelegerea tokenomică a Fireverse (FIR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FIR!

Cum se cumpără Fireverse (FIR)

Vrei să știi cum să cumperi Fireverse? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Fireverse cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FIR în monede locale

Resursă Fireverse

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Fireverse, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Fireverse oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Fireverse

Cât valorează Fireverse (FIR) astăzi?
Prețul pe viu pentru FIR în USD este 0.03669 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FIR în USD?
Prețul actual pentru FIR la USD este $ 0.03669. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Fireverse?
Capitalizarea de piață pentru FIR este $ 5.02M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FIR?
Ofertă aflată în circulație pentru FIR este 136.71M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FIR?
FIR a obținut un preț ATH de 0.13227499641836485 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FIR?
FIR a avut un preț ATL de 0.03134127854543523 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FIR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FIR este $ 56.86K USD.
Va crește FIR în acest an?
FIR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FIR pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Fireverse (FIR)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

