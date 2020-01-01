Tokenomie pentru FIO Protocol (FIO) Descoperă informații cheie despre FIO Protocol (FIO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project's blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Pagină de internet oficială: https://fio.net/ Carte albă: https://developers.fioprotocol.io Explorator de blocuri: https://fio.bloks.io/

Capitalizare de piață: $ 13.35M Ofertă totală: $ 839.24M Ofertă aflată în circulație: $ 820.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.1288 Minim dintotdeauna: $ 0.01074395967351126 Preț curent: $ 0.01628

Tokenomie pentru FIO Protocol (FIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FIO Protocol (FIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără FIO Te interesează să adaugi FIO Protocol (FIO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FIO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru FIO Protocol (FIO) Analiza istoricului de preț pentru FIO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate.

Predicție de preț pentru FIO Pagina noastră de predicție de preț pentru FIO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

