FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

PozițieNo.1016

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.78%

Ofertă află în circulație811,310,280.7780081

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală839,242,769.7719939

Rată de circulație0.8113%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.56914028,2021-04-06

Cel mai mic preț0.01074395967351126,2025-04-07

Lanț de blocuri publicFIONEW

