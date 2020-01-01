Tokenomie pentru FirmaChain (FCT2) Descoperă informații cheie despre FirmaChain (FCT2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FirmaChain (FCT2) FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Pagină de internet oficială: https://firmachain.org/#/ Carte albă: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.firmachain.dev/ Cumpără FCT2 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FirmaChain (FCT2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FirmaChain (FCT2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.27M $ 24.27M $ 24.27M Ofertă totală: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Ofertă aflată în circulație: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.59M $ 24.59M $ 24.59M Maxim dintotdeauna: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 Minim dintotdeauna: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Preț curent: $ 0.02299 $ 0.02299 $ 0.02299 Află mai mult despre prețul tokenului FirmaChain (FCT2)

Tokenomie pentru FirmaChain (FCT2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FirmaChain (FCT2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FCT2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FCT2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FCT2, explorează prețul în direct al tokenului FCT2!

Istoric de preț pentru FirmaChain (FCT2) Analiza istoricului de preț pentru FCT2 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FCT2!

Predicție de preț pentru FCT2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FCT2? Pagina noastră de predicție de preț pentru FCT2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FCT2!

