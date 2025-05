FCT2

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

NumeFCT2

PozițieNo.692

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.09%

Ofertă află în circulație1,003,221,237.304067

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,015,697,068.571417

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna133.444099809,2019-11-21

Cel mai mic preț0.0124668608351,2020-03-13

Lanț de blocuri publicFCT

Sector

Rețele sociale

